Sân bay Incheon đứng thứ ba thế giới về lượng hành khách đường bay quốc tế năm 2024

Photo : YONHAP News

Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) ngày 8/7 (giờ địa phương) công bố “Dữ liệu giao thông hàng không thế giới năm 2025”. Theo báo cáo này, lượng hành khách đường bay quốc tế tại sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc năm 2024 đạt 70,67 triệu người, tăng 26,7% so với một năm trước.Quy mô hành khách đường bay quốc tế của sân bay Incheon đứng thứ 3 thế giới sau sân bay quốc tế Dubai (92,33 triệu người) của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và sân bay quốc tế Heathrow London (78,19 triệu người) của Vương quốc Anh.Xét về tổng số hành khách bao gồm cả các đường bay quốc nội và quốc tế, sân bay quốc tế Atlanta tại bang Georgia (Mỹ) được chọn là “sân bay bận rộn nhất thế giới” với 108,07 triệu lượt khách trong năm 2024. Tiếp theo lần lượt là sân bay quốc tế Dubai (92,33 triệu người) và sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth bang Texas, Mỹ (87,82 triệu người).Do gần như không có các đường bay nội địa định kỳ, tổng số hành khách của sân bay Incheon được thống kê là 71,21 triệu người, đứng thứ 13 thế giới.Trong năm 2024, tổng số hành khách hàng không toàn cầu đạt 9,4 tỷ người, tăng 8,4% so với năm trước và tăng 2,7% so với năm 2019, chính thức vượt mức trước đại dịch COVID-19.