Lãnh đạo tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận phương án tăng cường hợp tác an ninh

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ngày 11/7 đã nhóm họp lần thứ 22 tại Seoul.Trong cuộc họp, lãnh đạo tham mưu trưởng liên quân ba nước đã cùng đánh giá tình hình an ninh khu vực, bao gồm cả mối đe dọa quân sự từ Bắc Triều Tiên, và thảo luận các phương án nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa ba bên. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của ba nước nhóm họp tại Hàn Quốc.Trong tuyên bố chung sau hội nghị, ba bên cho biết tại cuộc họp đã lên án việc miền Bắc vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nhất trí tiếp tục hợp tác để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Lãnh đạo tham mưu trưởng liên quân ba nước cũng đồng tình về việc hợp tác ba bên chặt chẽ nhằm giải quyết các vấn đề an ninh nổi cộm của bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.Ngoài ra, ba bên cũng thảo luận về việc Bắc Triều tiên điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, cũng như khả năng Bình Nhưỡng được chuyển giao công nghệ quân sự từ Matxcơva. Quan chức ba nước hối thúc miền Bắc dừng ngay mọi hành động trái phép gây bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực để đối phó chung với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo đánh giá việc hội nghị được tổ chức luân phiên tại ba nước và lần này diễn ra tại Hàn Quốc cho thấy hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật vẫn đang ổn định, không chỉ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà còn trên toàn thế giới. Ông Kim khẳng định việc duy trì và phát triển động lực hợp tác an ninh giữa Seoul, Washington và Tokyo là hết sức quan trọng trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng leo thang và các yếu tố thách thức an ninh trong khu vực vẫn còn tồn tại.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine nhấn mạnh ba nước không chỉ đang đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, mà còn cùng nhau mở ra con đường tương lai, hướng đến chia sẻ trách nhiệm thực sự. Phát biểu này được cho là ám chỉ đến việc mở rộng phạm vi hợp tác quân sự ba bên, bao gồm cả trong vấn đề Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Caine cũng kêu gọi ba nước Hàn-Mỹ-Nhật chia sẻ dữ liệu, học hỏi lẫn nhau và xây dựng lòng tin, nhấn mạnh tính cần thiết của hợp tác ba bên trong việc tái thiết lập năng lực răn đe.Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản Yoshida Yoshihide nêu rõ ba mục tiêu của việc tham dự Hội nghị lần này là cơ chế hóa hợp tác ba bên bất chấp các biến động chính trị; củng cố liên kết giữa ba nước để tăng cường năng lực răn đe đối với Bắc Triều Tiên; cũng như tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo trong cùng ngày cũng có cuộc gặp song phương với hai nhà lãnh đạo. Trong cuộc gặp với ông Dan Caine, hai quan chức đã chia sẻ đánh giá về động thái của quân đội Bắc Triều Tiên và thảo luận các phương án tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Còn trong cuộc gặp với ông Yoshida Yoshihide, Seoul và Tokyo đã thảo luận các phương án hợp tác an ninh song phương.