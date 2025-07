Tổng thống Lee Jae Myung lần đầu chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 10/7 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày đã lần đầu chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) kể từ sau khi nhậm chức, xem xét trước các vấn đề an ninh quan trọng có thể xảy ra trong nửa cuối năm, đồng thời thảo luận phương án ứng phó.Tổng thống nhấn mạnh tất cả các ban ngành Chính phủ cần phải đồng lòng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, nỗ lực vì sự an toàn của người dân; đồng thời nỗ lực khôi phục quan hệ liên Triều. Sự chung sống hòa bình giữa hai miền Nam-Bắc là phương án thiết thực, thực dụng nhất cho an ninh của Hàn Quốc.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ ra rằng đối với an ninh quốc gia, việc phòng ngừa luôn quan trọng hơn là đối phó sau này. Cần xem xét toàn diện không chỉ biến động tình hình quốc tế mà cả tình hình chính trị trong nước, vấn đề Bắc Triều Tiên.Ông Lee chỉ ra rằng nếu nền an ninh quốc gia bị lung lay thì kinh tế sẽ bị sụp đổ, đời sống người dân cũng không thể an toàn. Do vậy, tất cả các ban ngành cần phải hợp lực để bảo vệ cuộc sống an toàn cho người dân.Tham dự cuộc họp cùng ngày có Thủ tướng Kim Min-seok, cùng Thứ trưởng các Bộ hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Hành chính và an toàn, Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và các quan chức Văn phòng Tổng thống, Văn phòng An ninh quốc gia.