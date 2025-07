Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt 63% trong tuần thứ hai tháng 7

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 11/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 8-10/7 với 1.002 người dân trên 18 tuổi.Trong tuần này, có 63% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Lee đang làm tốt vai trò lãnh đạo đất nước, giảm 2% so với cuộc thăm dò tuần trước. 23% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, 14% không đưa ra ý kiến.Trong số các cử tri đánh giá tích cực, 15% cho rằng Tổng thống đang làm tốt ở lĩnh vực kinh tế, dân sinh, 13% đánh giá cao về năng lực thúc đẩy và thực thi chính sách, 11% là năng lực giao tiếp của Tổng thống, 9% đánh giá Tổng thống giỏi toàn diện.Trong số các cử tri đánh giá ông Lee lãnh đạo chưa tốt, 22% nêu lý do là Tổng thống tập trung quá mức vào phúc lợi và khoản tiền hỗ trợ dân sinh, 15% là về lĩnh vực ngoại giao, 7% về việc Tổng thống mở rộng chi tiêu ngân sách, 6% là vấn đề nhân sự.Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong tuần này đạt 43%, giảm 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 19%, giảm 3%, lần đầu giảm xuống dưới 20% kể từ sau tháng 11/2020 trong các cuộc thăm dò của Gallup. Tuy nhiên, cách biệt tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng lớn vẫn giữ nguyên là 24% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới lần lượt là 4%, đảng Tiến bộ là 2%, 27% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).