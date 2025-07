Gần 39% doanh nghiệp Hàn Quốc dự báo kim ngạch xuất khẩu giảm trong nửa cuối năm

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 11/7 công bố kết quả khảo sát, được ủy thác cho công ty điều tra thị trường "Mono Research" tiến hành với 1.000 doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu về doanh thu trong 10 ngành xuất khẩu chủ lực.Trong số 150 doanh nghiệp trả lời, 38,7% doanh nghiệp dự báo lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2025 sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 47,3% doanh nghiệp nhận định lợi nhuận từ xuất khẩu sẽ giữ nguyên, và chỉ 14% dự đoán tình hình sẽ được cải thiện.Xét theo ngành nghề, 66,7% doanh nghiệp dự báo kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô sẽ giảm. Tiếp theo là ô tô với 53,8%; máy móc thông thường 50%, sản phẩm hóa dầu là 44% và thép với 40,6%. Dự báo kim ngạch xuất khẩu linh kiện điện tử sẽ được cải thiện và sẽ xấu đi đều chiếm 25%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của ngành đóng tàu, chíp bán dẫn dự kiến sẽ tăng lần lượt 25% và 10%.Nguyên nhân là do gánh nặng chi phí do thuế quan (44,8%), giá đơn giá xuất khẩu giảm do cạnh tranh gay gắt (34,5%), chi phí vận hành như lương nhân công tăng (13,8%).Đặc biệt, 53,3% doanh nghiệp đánh giá chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là rủi ro lớn nhất đối với xuất khẩu trong nửa cuối năm nay. Các yếu tố khác gồm suy giảm nhu cầu do tăng trưởng toàn cầu chậm (14%) và xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang (12,7%). Có tới 92% doanh nghiệp cho rằng sẽ khó trụ vững nếu Mỹ tăng thuế quan hơn mức 15%.Khi được hỏi về phương án ứng phó với việc Mỹ tăng thuế quan, các doanh nghiệp đưa ra các biện pháp như cắt giảm chi phí sản xuất (33,7%), điều chỉnh giá xuất khẩu (33,2%), mở rộng sản xuất tại nước ngoài (14,7%) và không có biện pháp cụ thể (14,2%).Các doanh nghiệp cũng dự báo kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2025 sẽ giảm trung bình 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của linh kiện điện tử; y tế và y sinh học được kỳ vọng tăng trưởng lần lượt 1,3% và 1,6%, còn các ngành như thép và đóng tàu sẽ giảm lần lượt 5% và 2,5%.Cuối cùng, 37% doanh nghiệp nhận định cần giảm gánh nặng thuế quan thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA). 18,7% cho rằng Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ thuế như giảm thuế doanh nghiệp, khấu trừ thuế đầu tư và 12,6% trả lời cần hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.