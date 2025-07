Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol không trình diện điều tra sau khi bị bắt giam

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã gửi thông báo triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào lúc 2 giờ chiều ngày 11/7. Tuy nhiên, ông Yoon đã đệ trình đơn xin vắng mặt với lý do sức khỏe.Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Ji-young cho biết đã yêu cầu trại tạm giam Seoul cung cấp tài liệu xác minh về lý do sức khỏe của ông Yoon, và dự kiến sẽ tiến hành các bước đi tiếp theo tương ứng.Trong trường hợp xét thấy lý do vắng mặt mà ông Yoon đưa ra là không thỏa đáng, Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ tiến hành theo đúng quy trình được quy định trong Luật tố tụng hình sự, ám chỉ việc cưỡng chế áp giải tới nơi điều tra.Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/7, cựu Tổng thống đã bị Tòa án ban lệnh bắt giam trở lại sau 4 tháng, với 5 cáo buộc, trong đó có việc cản trở quyền hạn thẩm định lệnh thiết quân luật của các thành viên Nội các, soạn thảo và tiêu hủy lệnh thiết quân luật giả sau khi vụ việc đã xảy ra.Đây là lệnh triệu tập đầu tiên của Nhóm công tố viên đặc biệt kể từ sau khi ông Yoon bị tái bắt giam. Khi bị bắt giữ và tạm giam vào hồi đầu năm nay với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn, cựu Tổng thống cũng từng không hợp tác trình diện tại cơ quan điều tra. Khi đó, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã ba lần nỗ lực cưỡng chế áp giải và trực tiếp điều tra tại trại giam, nhưng Tổng thống đã cố ý kéo dài cuộc gặp với luật sư, từ chối hợp tác điều tra.