Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo đối phó với thiệt hại do nắng nóng

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống vào ngày 10/7, Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải huy động toàn bộ nguồn lực hành chính hiện có để bảo vệ sức khỏe và tài sản của người dân trước đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày qua.Ông Lee nhấn mạnh con người không thể ngăn chặn được thiên tai nhưng có thể ngăn chặn thiệt hại lan rộng. Đặc biệt, Tổng thống chỉ đạo triển khai kịp thời các đối sách bảo vệ tầng lớp yếu thế, kiểm tra kỹ lưỡng các địa điểm tránh nóng cho người dân.Tổng thống cũng yêu cầu Chính phủ lập đối sách phòng chống thiệt hại nắng nóng cho các hộ nông dân và ngư dân, như trích quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai để cấp quạt gió, chất dinh dưỡng cho các hộ chăn nuôi, ngăn chặn tình trạng gia súc chết hàng loạt vì nắng nóng. Theo Tổng thống, các hộ nuôi trồng thủy sản cũng có nguy cơ bị thiệt hại lớn do nắng nóng, phải khuyến khích các hộ thu hoạch sớm, tham gia bảo hiểm thiệt hại do thiên tai.Trên hết, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ tích cực và chủ động. Ông Lee yêu cầu xây dựng hệ thống hợp tác công-tư, lập nhóm đối ứng nhanh với thiên tai. Tổng thống cũng chỉ đạo tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất những cơ sở sản xuất có rủi ro xảy ra tai nạn lao động, sau một loạt vụ việc xảy ra gần đây. Cụ thể, cần tăng mạnh số lượng thanh tra lao động so với hiện tại, tăng cường quyền kiểm tra an toàn lao động cho chính quyền địa phương.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng tình hình dân sinh hiện đang rất nghiêm trọng do tiêu thụ nội địa co hẹp. Ông Lee chỉ thị lập phương án để đảm bảo phiếu mua hàng hỗ trợ hồi phục dân sinh, dự kiến chi trả từ ngày 21/7 tới, sẽ góp phần kích thích tiêu dùng trong nước.