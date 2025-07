Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong lễ khai mạc Hội nghị toàn thể Hiệp hội Khoa học chính trị quốc tế (IPSA) tại Seoul ngày 13/7 nhấn mạnh sức phục hồi đáng kinh ngạc và tiềm lực dân chủ mà Hàn Quốc thể hiện không chỉ của riêng Seoul, mà còn là của toàn thế giới.Ông Lee nhấn mạnh người dân Hàn Quốc đã chứng minh được rằng chỉ có sự dân chủ nhiều hơn nữa mới chính là cách duy nhất để chiến thắng mọi mối đe dọa đối với nền dân chủ. Giờ là lúc Seoul cần xây dựng chiếc cầu nối của sự chung sống, hòa giải và đoàn kết để đối mặt với bất bình đẳng, phân cực, chủ nghĩa cực đoan chính trị, sự cô lập và tách biệt.Tổng thống khẳng định tinh thần cốt lõi của nền dân chủ Hàn Quốc sẽ khôi phục triệt để các giá trị của nền dân chủ, đó là tự do, bình đẳng và đoàn kết. Tự do ở đây không chỉ là khi không bị can thiệp hay ràng buộc, mà còn là kinh tế trong thời đại khủng hoảng do bất bình đẳng, phân cực và nghèo đói cản trở sự phát triển. Tự do chính là bữa ăn làm dịu cơn đói, là công việc giúp duy trì cuộc sống, là mạng lưới an sinh xã hội giúp người dân thoát khỏi nợ nần.Vì vậy, Hàn Quốc phải không ngừng chứng minh rằng nền dân chủ là thể chế chính trị hợp lý và hiệu quả nhất giúp khám phá tiềm năng và khả năng của tất cả mọi người, cũng như xây dựng một đất nước nơi ai cũng có thể mơ ước và dám thử thách. Chỉ có như vậy, Seoul mới có thể ngăn chặn được các thế lực phản dân chủ trá hình dưới danh nghĩa vì sự phát triển, lợi dụng bất bình đẳng và nghèo đói để phá hoại nền dân chủ.Tổng thống Lee cho biết dù còn nhiều gian nan và khó khăn, nhưng người dân Hàn Quốc đã cho thấy hình ảnh của một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình vượt qua cuộc nổi loạn, người dân Hàn Quốc đã khẳng định được giá trị của sự tham gia và đoàn kết, viết nên một chương mới cho lịch sử dân chủ. Hàn Quốc cần hướng đến một nền dân chủ tương lai, nơi trí tuệ tập thể của người dân được thể hiện trọn vẹn. Theo đó, Chính phủ Seoul phải đạt được sự đồng thuận của xã hội, để phản ánh phong phú hơn những quan điểm của người dân và mở rộng "nền dân chủ tham vấn", nơi người dân có thể tham gia thảo luận giải quyết các vấn đề nan giải.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thúc đẩy sự phát triển của dân chủ kỹ thuật số, hỗ trợ thảo luận và đưa ra quyết định dân chủ hợp lý, đồng thời là nền tảng hữu ích để tăng cường dân chủ trực tiếp. Chính cuộc cách mạng AI sẽ trở thành điểm đặc biệt mở ra tương lai mới cho nền dân chủ Hàn Quốc và Seoul sẽ tiên phong trên con đường sáng tạo một trật tự dân chủ mới.Để làm được điều đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thể chế hóa và giao tiếp trực tiếp với người dân một cách thường trực, phản ánh tiếng nói của người dân trong công cuộc điều hành đất nước, để xây dựng một đất nước thực sự do người dân làm chủ.