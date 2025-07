Tuyên bố Chủ tịch ARF 2025 bày tỏ lo ngại về vấn đề tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) đã được tổ chức tại Malaysia vào ngày 11/7. Tại đây, các bên đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch ARF, trong đó bày tỏ quan ngại tình hình gần đây trên bán bảo Hàn Quốc, đặc biệt là các vụ phóng thử tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái khởi động đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan nhằm phi hạt nhân hóa, đạt được hòa bình và ổn định bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.ARF kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Hàn Quốc.Trong Tuyên bố Chủ tịch ARF ba năm trở lại đây đều sử dụng cụm từ phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Tuy nhiên, Tuyên bố lần này chỉ sử dụng cụm từ "phi hạt nhân toàn diện". Sự thay đổi này dường như phản ánh định hướng chính sách hiện tại của Chính phủ Hàn Quốc, tiến tới cải thiện quan hệ liên Triều và tạo tiến triển thực chất trong các vấn đề về Bắc Triều Tiên, thông qua việc sử dụng ngôn ngữ ít đối đầu hơn sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần phản đối cụm từ "CVID". Ngoài ra, cụm từ "tiếp tục đối thoại" từng được sử dụng trong Tuyên bố vào năm ngoái đã được thay bằng "tái khởi động đối thoại" trong Tuyên bố năm nay.Liên quan đến vấn đề tranh chấp tại vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là "biển Đông"), Tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực này, cũng như nhận thức được những lợi ích có được nhờ duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên vùng biển Hoa Nam.Tuyên bố còn đề cập đến chiến tranh Nga-Ukraina, khẳng định lại về việc tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, kêu gọi các bên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.Tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ARF năm nay có các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, trong khi Bắc Triều Tiên vắng mặt do quan hệ ngoại giao với Malaysia bị gián đoạn.Đây là lần đầu tiên miền Bắc không tham gia sự kiện này kể từ khi gia nhập ARF vào năm 2000. Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là cơ chế đối thoại an ninh đa phương trong khu vực duy nhất mà nước này tham gia.