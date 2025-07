Quốc hội Hàn Quốc kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực các ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Chuỗi các phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với các ứng cử viên Bộ trưởng đầu tiên dưới nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chính thức được khởi động.Trong vòng 5 ngày từ ngày 14-18/7, Quốc hội sẽ tiến hành điều trần đối với 16 ứng cử viên Bộ trưởng và ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích gay gắt rằng đây là những phiên điều trần "rỗng tuếch" không tài liệu, không nhân chứng, với toàn những nhân sự yếu kém. Đảng này tuyên bố sẽ tập trung kiểm chứng gắt gao đối với ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kang Sun-woo liên quan tới nghi ngờ lạm quyền với trợ lý, và ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Lee Jin-sook về nghi ngờ đạo luận văn của học trò.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khẳng định sẽ tập trung kiểm chứng năng lực của từng ứng cử viên; chỉ trích lập luận công kích của đảng Sức mạnh quốc dân là kích động sai sự thật, nhằm cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ. Đảng cầm quyền yêu cầu các ứng cử viên Bộ trưởng nỗ lực giải tỏa nghi ngờ bằng những câu trả lời trung thực, chứng minh năng lực của bản thân.Trong ngày 14/7, phiên điều trần đối với ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đã bị gián đoạn ngay từ đầu do sự đối đầu giữa hai đảng lớn. Trong khi đó, phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình cũng bị gián đoạn trong chốc lát do bất đồng về trình tự tiến hành.Tại phiên điều trần đối với ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young, các nghị sĩ đã liên tiếp chất vấn ông Chung rằng việc ông này từng đề xuất dự luật có nội dung hỗ trợ dự án điện mặt trời hộ gia đình là xung đột lợi ích, do vợ ông này kinh doanh về năng lượng mặt trời.