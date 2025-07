Tổng thống Hàn Quốc cử đoàn đặc phái viên tới các nước lớn

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/7 ra thông cáo báo chí, công bố danh sách đoàn đặc phái viên của Tổng thống cử tới 4 nước lớn để chuyển thư và thông điệp của Tổng thống Lee Jae Myung tới các nước, đồng thời trình bày về triết lý điều hành quốc gia và chính sách đối ngoại của Chính phủ.Trước tiên, đoàn đặc phái viên tới Liên minh châu Âu (EU) lên đường trong ngày 14/7, dẫn đầu là cựu Bộ trưởng Môi trường Yoon Yeo-joon. Đoàn sẽ thăm trụ sở EU tại Bỉ, gặp gỡ các nhân vật chủ chốt trong Hội đồng và Nghị viện châu Âu để thảo luận về phương án củng cố quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực số, biến đổi khí hậu và công nghệ cao.Đoàn đặc phái viên tới Pháp dự kiến lên đường vào ngày 15/7, đứng đầu là cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Gum-sil. Nhân dịp kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đoàn đặc phái viên sẽ truyền đạt mong muốn của Chính phủ Hàn Quốc trong việc tăng cường hợp tác với Pháp ở các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vũ trụ và quốc phòng.Đoàn đặc phái viên tới Anh do nghị sĩ Choo Mi-ae (đảng Dân chủ đồng hành) dẫn đầu sẽ khởi hành vào ngày 16/7. Đoàn sẽ gặp gỡ các quan chức trong Chính phủ và Quốc hội Anh, trình bày về quyết tâm hợp tác của Hàn Quốc ở các lĩnh vực quốc phòng, đối phó chung với thách thức toàn cầu.Đoàn đặc phái viên tới Ấn Độ sẽ lên đường vào ngày 16/7, do cựu Thủ tướng Kim Boo-kyum làm trưởng đoàn. Dự kiến phái đoàn sẽ thảo luận với phía Ấn Độ về phương án hợp tác toàn diện, như công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng, các công nghệ then chốt, giao lưu văn hóa và nhân lực.Được biết, ngoài 4 nước đã công bố, Tổng thống Lee đang xem xét kế hoạch cử đặc phái viên tới 10 quốc gia khác, trong đó có Mỹ.