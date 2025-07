Hàn Quốc được đánh giá là nguồn cung cấp vũ khí then chốt cho các nước đồng minh của Mỹ

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 12/7 (giờ địa phương) dẫn phân tích của một số cơ quan nghiên cứu chính sách, cho rằng trong bối cảnh Mỹ đang sắp cạn kiệt kho vũ khí do chiến tranh tại Ukraine và Israel, Hàn Quốc đang nổi lên như một nguồn cung vũ khí then chốt cho các nước đồng minh của Mỹ.Theo báo cáo năm 2024 do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển công bố, trong vòng 5 năm gần đây, quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã vươn lên thứ 10 thế giới. Trong đó, 46% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc là sang Ba Lan, 14% là Philippines và 7% là Ấn Độ.Trung tâm Stimson (Mỹ), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, trong báo cáo năm ngoái cũng phân tích tương tự, cho rằng trong tương lai gần, tầm quan trọng của Hàn Quốc sẽ ngày càng được khẳng định hơn với cả chính nước Mỹ. Báo cáo của trung tâm này nhấn mạnh năng lực ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc, đặc biệt là sự tăng trưởng ở lĩnh vực vũ khí, đóng tàu, có tiềm năng hỗ trợ đáng kể cho Washington.Dựa trên những đánh giá trên, CNN cho rằng ngành đóng tàu là một thế mạnh của Hàn Quốc. Trên thực tế, Mỹ từng ký hợp đồng với doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc về việc bảo trì cho tàu hỗ trợ của Hải quân Mỹ.