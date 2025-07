Tổng thống Lee Jae Myung giao lưu với các công chức trẻ

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/7 đã có bài thuyết giảng đặc biệt trước hơn 300 công chức dự bị bậc 5 đã đỗ kỳ thi hành chính cấp cao. Ông Lee là Tổng thống đầu tiên làm điều này trong 20 năm sau cố Tổng thống Roh Moo-hyun.Tổng thống Lee nhấn mạnh sinh mạng của người dân phụ thuộc vào công chức. Có thể nói công chức đóng vai trò như một vị thần nhỏ. Sự thanh liêm chính là điều cốt lõi của người công chức.Tổng thống cũng đưa ra lời khuyên về cách hành xử an toàn với công chức, đó là không nên làm những việc có thể gây ra rắc rối, không gặp gỡ những người không cần thiết. Bên cạnh đó, ông Lee ví tiền bạc giống như ma quỷ đội lốt thiên thần, cảnh cáo người công chức phải luôn cảnh giác.Mặt khác, lãnh đạo Hàn Quốc cũng cam kết sẽ thiết lập một môi trường để công chức có thể làm việc theo đúng lương tâm và chính kiến của mình. Ông Lee lưu ý rằng việc truy cứu trách nhiệm với cả những việc mà công chức đã làm một cách thiện chí thì sau này người công chức đó sẽ không dám nhận trách nhiệm nữa.Sau bài thuyết giảng, Tổng thống Lee đã cùng ăn trưa và giao lưu thân mật với các công chức trẻ.Sau đó, ông tới thăm hiện trường vụ tai nạn ngập nước đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong) xảy ra vào tháng 7/2023. Nhân dịp sắp kỷ niệm hai năm thảm họa, ông Lee đã tiến hành kiểm tra tình hình an toàn, nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các tai nạn gây chết người do quản lý yếu kém.Trong ngày 15/7, Tổng thống cũng gặp gỡ gia quyến nạn nhân của các vụ thảm họa khác như vụ chìm tàu Sewol, thảm họa giẫm đạp Itaewon, thảm họa máy bay Jeju Air.