Samsung dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu quý II/2025

Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường Canalys của Singapore ngày 15/7 cho biết hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu thị phần smartphone toàn cầu trong quý II/2025, với 19%, tương tự như một năm trước.Theo sau là hãng Apple của Mỹ với 16% và hãng Xiaomi của Trung Quốc là 15%, giữ nguyên so với quý II/2024. Xét về tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, Samsung ghi nhận mức tăng 3%, trong khi Apple giảm 2% và Xiaomi không thay đổi.Canalys đánh giá Samsung thành công giữ vững vị trí dẫn đầu là nhờ doanh số bán dòng điện thoại di động Galaxy A thuộc phân khúc phổ thông trong quý II vừa qua.Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 là các hãng Transsion và Oppo của Trung Quốc, mỗi hãng chiếm 9% thị phần smartphone toàn cầu, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của hai hãng này lần lượt giảm 2% và 3%.Tổng quy mô thị trường smartphone toàn cầu trong quý II/2025 giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024, quay trở lại xu hướng giảm sau 6 quý. Công ty Canalys phân tích số lượng xuất xưởng có sự sụt giảm nhẹ là do tâm lý tiêu dùng phục hồi chậm, dù vậy các hãng vẫn đã đạt được kết quả kinh doanh ổn định trong bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu còn bất ổn.Cơ quan này dự báo chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ và tình trạng tồn kho trong ngành smartphone sẽ tác động đến nguồn cung hàng tồn các thiết bị mới ra mắt gần đây, qua đó thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm.