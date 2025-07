Nhật Bản tiếp tục lập luận sai lệch về chủ quyền đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng 2025

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản ngày 15/7 đã phát hành "Sách trắng Quốc phòng năm 2025" trong đó tiếp tục lập luận đảo Dokdo của Hàn Quốc là lãnh thổ lâu đời của nước này. Đây là Sách trắng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản được phát hành kể từ sau khi Thủ tướng Ishiba Shigeru lên nắm quyền.Tương tự Sách trắng năm ngoái, trong phần bản đồ "Môi trường an ninh quanh Nhật Bản", nước này ghi rằng vẫn còn tồn tại vấn đề lãnh thổ đảo Takeshima (cách người Nhật gọi đảo Dokdo). Còn trong phần bản đồ "Cảnh giới, giám sát Hải phận và Không phận quanh Nhật Bản", Tokyo đánh dấu vùng biển quanh đảo Dokdo bằng đường kẻ xanh, nhằm thể hiện rằng đây là vùng lãnh hải của nước này. Trong một bản đồ khác cũng ghi đảo Dokdo là đảo Takeshima.Tuy nhiên, Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản cũng khẳng định Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng, là đối tác trong việc ứng phó với nhiều thách thức quốc tế. Nội dung này lần đầu được đưa vào Sách trắng từ năm ngoái.Tài liệu này phân tích tình hình an ninh xung quanh hai nước Hàn-Nhật đang ngày càng nghiêm trọng và phức tạp do các yếu tố như vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, chủ nghĩa khủng bố, đối phó với thiên tai nghiêm trọng và an ninh hàng hải.Liên quan đến hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, Sách trắng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa ba nước là điều hết sức quan trọng để đối phó với miền Bắc và các thách thức an ninh khác.Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga, đồng thời đặc biệt chú ý đến hợp tác quân sự Nga-Triều.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/7 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, kịch liệt phản đối việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng 2025.Bộ Ngoại giao tái khẳng định đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc xét cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế; hối thúc Tokyo rút lại lập luận vô lý này ngay lập tức. Chính phủ nhấn mạnh bất cứ lập luận nào của Nhật Bản cũng không thể ảnh hưởng tới chủ quyền của Hàn Quốc với đảo Dokdo; cảnh báo sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Tokyo.Cũng trong chiều 15/7, Bộ Ngoại giao đã triệu Quyền Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản Iseki Yoshiyasu tới trụ sở để bày tỏ lập trường phản đối của Seoul về vấn đề này.