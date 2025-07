Đảng cầm quyền và Chính phủ Hàn Quốc họp bàn về đối sách với nắng nóng

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/7 đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên tại Quốc hội, thảo luận về tình hình nắng nóng, biện pháp phòng ngừa thiệt hại cho ngành nông nghiệp do nắng nóng gây ra, triển vọng và phương án về cung cầu điện năng trong mùa hè.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Jin Sung-joon cho rằng Chính phủ cần phải quản lý chặt chẽ để giá nông sản không tiếp tục tăng do nắng nóng, cũng như chuẩn bị đối sách ứng phó trong cả ngắn, trung và dài hạn.Ông Jin nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm tra tình hình thiệt hại do nắng nóng trong thời gian thực, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án hỗ trợ cho những người yếu thế về điều kiện nhà ở như cung cấp chỗ nghỉ để tránh nóng. Đặc biệt, Chính phủ cần đưa ra đối sách an toàn cho các công trường, nơi làm việc dưới thời tiết nắng nóng.Chủ tịch Jin còn hoan nghênh việc Ủy ban cải cách quy chế ngày 11/7 vừa qua đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật an toàn y tế công nghiệp, cho phép nghỉ mỗi 20 phút sau 2 tiếng làm việc khi trời nắng nóng.Ông Jin kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và giám sát để quy định mới này được thực thi hiệu quả, đảm bảo người lao động không phải làm việc ngoài trời giữa trưa nắng gay gắt. Quan chức này cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh ứng phó đối với những thiên tai có thể dự báo trước như nắng nóng hay mưa lớn.Cuối cùng, Chủ tịch Jin Sung-joon dẫn lời của Tổng thống Lee Jae Myung rằng tổn thất là do con người gây ra, chứ không phải do thiên tai. Vì vậy, tất cả các bên đều phải nỗ lực để những sự cố tương tự không xảy ra.