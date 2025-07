Mưa lớn kéo dài đến ngày 19/7 trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết trong ngày 16/7, một vùng áp thấp từ phía Tây sẽ tiến vào Hàn Quốc, gây mưa lớn trên khắp cả nước. Lượng mưa có thể đạt 30-50 mm/giờ, đặc biệt tại các khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi, phía Nam tỉnh Gangwon và hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, cần chú ý đề phòng thiệt hại do mưa lớn.Theo dự báo, từ tối 16 đến sáng 17/7, khối khí lạnh và khô sẽ tràn xuống từ phía Tây Bắc, va chạm mạnh với luồng khí nóng ẩm lan rộng từ rãnh áp cao Bắc Thái Bình Dương kéo dài xuống phía Đông Nam, một hình thái điển hình của mùa mưa. Những khu vực có dải mây mưa bao phủ sẽ có mưa cực lớn.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo từ tối ngày 16 đến sáng ngày 17/7, nhiều nơi sẽ có mưa 30-50 mm/giờ. Sau đó, mưa sẽ còn tiếp diễn do hai luồng không khí đối lập vẫn tiếp tục va chạm.Lượng mưa dự báo trong ngày 16-17/7 tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong là 50-150 mm, phía Nam tỉnh Gyeonggi và vùng duyên hải phía Tây tỉnh Nam Chungcheong có thể mưa trên 200 mm. Khu vực đất liền và núi cao tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong mưa từ 50-100 mm, tỉnh Bắc Jeolla 30-100 mm.Đợt mưa lần này sẽ còn kéo dài tới thứ Bảy (19/7). Từ ngày 20/7, khối áp cao Bắc Thái Bình Dương sẽ gia tăng cường độ, trời chuyển quang đãng, và nắng nóng lại kéo đến. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí còn ở mức cao nên sau ngày 20/7 sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào vào buổi chiều do không khí nhiễu động.