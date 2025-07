Chuyên gia Hàn Quốc nhận định kéo dài tuổi nghỉ hưu sẽ làm giảm cơ hội việc làm cho giới trẻ

Photo : YONHAP News

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) ngày 15/7 công bố kết quả khảo sát đánh giá và nhận thức của các chuyên gia về chính sách tuyển dụng người cao tuổi, được thực hiện với 210 giáo sư ngành quản trị kinh doanh, kinh tế và luật.Kết quả cho thấy 62,4% người được hỏi cho rằng hệ quả tiêu cực nhất khi kéo dài tuổi nghỉ hưu là khiến lượng tuyển dụng mới đối với tầng lớp thanh niên giảm. Các tác động tiêu cực khác gồm hiệu suất kém do chi phí cao so với năng suất thấp (43,8%), làm suy yếu văn hóa doanh nghiệp do xung đột thế hệ (23,8%), làm trầm trọng thêm cơ cấu kép của thị trường lao động (19,5%).Ngoài ra, 63,8% các chuyên gia nhận định Chính phủ và Quốc hội phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề thu nhập thấp cho người cao tuổi trong bối cảnh xã hội siêu già hóa. 32,9% cho rằng bản thân người lao động phải chịu trách nhiệm và chỉ 1,9% giáo sư trả lời là do doanh nghiệp tư nhân.Kết quả này cho thấy hầu hết các chuyên gia đều nhận thức rằng Nhà nước là đối tượng chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc đảm bảo thu nhập khi về già cho người dân. Chính phủ cũng không nên đẩy quá nhiều gánh nặng cho các doanh nghiệp nếu tiếp tục thúc đẩy các chính sách tuyển dụng người cao tuổi.Liên quan đến giải pháp ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy việc sử dụng lao động cao tuổi, 68,1% chuyên gia chọn đa dạng hóa hình thức tuyển dụng. Tiếp đến là tăng cường tính linh hoạt trong tuyển dụng với 53,3%, cải cách luật và chế độ để sửa đổi hệ thống nhận tiền lương theo thâm niên là 48,6%.Nguyên nhân chính khiến việc mở rộng việc làm cho người cao tuổi trong thị trường lao động Hàn Quốc còn gặp khó khăn là do mức lương cao bởi hệ thống trả lương theo thâm niên, chiếm 66,7%. Các nguyên nhân khác là do luật pháp và chế độ khiến nhiều hình thức làm việc khác nhau cho người cao tuổi không được áp dụng (42,9%), mức độ bảo vệ lao động cao đối với nhân viên chính thức như hạn chế sa thải (38,1%).Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc nhấn mạnh cần tích cực xem xét các biện pháp cải cách luật pháp và chế độ để thúc đẩy nới lỏng quy định về tuyển dụng và cải tổ lại hệ thống tiền lương, từ đó thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả lực lượng lao động cao tuổi và chính sách tuyển dụng giúp các thế hệ có thể cùng lao động trong thị trường.