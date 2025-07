Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ gia quyến nạn nhân trong các vụ thảm họa xã hội

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 16/7 tại Phủ Tổng thống đã có cuộc đối thoại với chủ đề “Ghi nhớ, an ủi và chữa lành" cùng với hơn 200 người là gia quyến những nạn nhân trong các vụ thảm họa xã hội, như vụ chìm phà chở khách Sewol vào năm 2014, thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) năm 2022, tai nạn ngập nước đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong) năm 2023 và thảm họa máy bay Jeju Air năm 2024.Ông Lee phát biểu trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước là bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân, nhưng Nhà nước lại chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong những thời khắc người dân bị đe dọa và cần được bảo vệ. Do trong xã hội Hàn Quốc còn nhiều tư tưởng coi trọng tiền bạc hơn mạng sống, đặt chi phí lên trên sự an toàn, nên đã khiến nhiều người thiệt mạng oan ức.Trên cương vị là người chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành quốc gia, Tổng thống Lee đã đại diện cho Chính phủ cúi đầu gửi lời xin lỗi chính thức đến các gia quyến nạn nhân vì đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ sinh mạng và sự an toàn cho người dân.Ông Lee nhấn mạnh Chính phủ sẽ lắng nghe những đau thương của các gia quyến và người dân cả nước, nỗ lực đưa ra các đối sách cần thiết, để không một ai cảm thấy oan ức, bị thương hay phải thiệt mạng vì sự tắc trách của Nhà nước.Cuối cùng, Tổng thống Lee cho biết vẫn còn một số điểm chưa được làm rõ, gia quyến các nạn nhân cũng có thể cảm thấy chưa nhận được lời xin lỗi, an ủi và bồi thường xứng đáng. Vì vậy, Chính phủ sẽ xem xét đầy đủ nguyện vọng của gia quyến nạn nhân và người dân, nỗ lực hết sức trong phạm vi có thể để thực hiện các biện pháp cần thiết.