Cựu Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố trình diện tại phiên tòa thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt tạm giam

Photo : YONHAP News

Sau khi bị bắt tạm giam trở lại vào ngày 10/7 vừa qua, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ba lần liên tiếp từ chối lệnh triệu tập điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, viện dẫn lý do sức khỏe.Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định dựa trên hồ sơ khám sức khỏe, ông Yoon không có trở ngại gì trong việc tiếp nhận điều tra, nên đã tiếp tục nỗ lực cưỡng chế áp giải cựu Tổng thống Yoon. Về phần mình, ông Yoon đã đề nghị Tòa án thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt tạm giam, tuyên bố sẽ trình diện trực tiếp tại phiên tòa này.Trong lần đầu bị bắt tạm giam, cựu Tổng thống Yoon đã được trả tự do sau 52 ngày khi đề nghị Tòa án hủy lệnh bắt tạm giam. Lần này ông Yoon cũng đang tìm cách để lật ngược tình thế.Giới pháp luật đều đánh giá rằng lần trước ông Yoon có thể tận dụng sự hỗn loạn trong quá trình chuyển giao vụ án giữa Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) và Viện Kiểm sát để đề nghị Tòa án hủy lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, lần này không có tình tiết đặc biệt nào có thể làm thay đổi lý do bắt giữ.Cựu Tổng thống Yoon có vẻ đã nhận thức được tình hình này, nên đã công bố một bức thư viết tay trong trại tạm giam gửi giáo sư Morse Tan, người được biết đến với các quan điểm về gian lận bầu cử. Động thái này được xem là nhằm tập hợp các thế lực ủng hộ ông để mở rộng chiến dịch dư luận ra bên ngoài chính trường.Phía Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đã chuẩn bị điều trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok-su đến trại tạm giam để cưỡng chế áp giải, nhưng cho biết sẽ tạm thời tập trung vào phiên tòa thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt tạm giam. Các công tố viên dự kiến sẽ tiếp tục nhấn mạnh tính cần thiết của việc bắt tạm giam ông Yoon, với lo ngại tiêu hủy chứng cứ, lý do chính dẫn đến việc ban lệnh bắt giam, cũng như thái độ không hợp tác gần đây của cựu Tổng thống.Phiên thẩm định tính hợp pháp lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Yoon sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 18/7 tại Tòa án khu vực Trung Seoul.Mặt khác, cựu Tổng thống Yoon sáng ngày 17/7 cũng đã không đến trình diện tại phiên tòa xét xử về cáo buộc tội nổi loạn, lạm dụng chức quyền và cản trở thực thi quyền lợi.