Hàn Quốc nâng cấp độ phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn

Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giai đoạn ba do mưa lớn kéo dài, đồng thời nâng mức cảnh báo nguy cơ mưa lớn lên mức nghiêm trọng, mức cao nhất.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tính từ ngày 16/7 đến 11 giờ sáng ngày 17/7, mưa lớn đã khiến 2 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải sơ tán tạm thời. Một trong hai nạn nhân thiệt mạng là do vụ sập tường chắn xảy ra đêm ngày 16/7 tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi.Ngoài ra, do mưa lớn tập trung tại khu vực miền Trung Hàn Quốc, nhiều tuyến đường bộ và đường sắt trong ngày 17/7 cũng bị gián đoạn. Cụ thể, toàn bộ chuyến tàu thường trên tuyến Gyeongbu chạy từ ga Seoul (thủ đô Seoul) đến ga Daejeon (thành phố Daejeon) đã bị tạm ngừng hoạt động từ 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Tuy nhiên, các chuyến tàu cao tốc KTX vẫn đang vận hành bình thường, không có đoạn nào bị ngừng hoạt động.Các chuyến tàu thường giữa ga Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong) và ga Iksan (tỉnh Bắc Jeolla) trên tuyến Janghang, và các chuyến tàu thường giữa ga Hongseong (tỉnh Nam Chungcheong) và ga Seohwaseong (tỉnh Gyeonggi) trên tuyến Seohae cũng đã bị ngừng từ chuyến đầu tiên trong ngày 17/7.Từ 9 giờ sáng cùng ngày, các chuyến tàu thường giữa ga Osong (tỉnh Bắc Chungcheong) và ga Jecheon (tỉnh Bắc Chungcheong) trên tuyến Chungbuk cũng bị tạm dừng. Tuyến tàu điện ngầm số 1 cũng bị gián đoạn tạm thời giữa ga Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) và ga Sinchang (tỉnh Nam Chungcheong).Trong khi đó, tuyến tàu điện ngầm số 4, đoạn giữa ga Singiloncheon và ga Beomgye tại tỉnh Gyeonggi đã bị dừng từ 9 giờ 4 phút sáng nhưng đã khôi phục lại hoạt động sau 40 phút.Một số tuyến đường cao tốc dọc bờ biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc cũng bị cấm lưu thông một phần. Từ 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày, cả hai chiều đường quanh hầm Bongsusan trên tuyến đường cao tốc Pyeongtaek-Buyeo tại huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong đã bị phong tỏa. Trước đó, từ 7 giờ 53 phút sáng, nút giao hướng về Seoul tại thành phố Seosan (tỉnh Bắc Chungcheong) và tại xã Haemi (tỉnh Nam Chungcheong) đã bị chặn.Ở đoạn từ nút giao từ huyện Dangjin đến huyện Myeoncheon (tỉnh Nam Chungcheong) tuyến đường cao tốc Dangjin-Daejeon, một làn đường hướng về thành phố Daejeon đã bị phong tỏa do sạt lở sườn núi.Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc cảnh báo dù một số đoạn không bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng khu vực tại Dangjin, Seosan và Taean (tỉnh Nam Chungcheong) vẫn có nguy cơ tai nạn cao do bị ngập nước. Vì vậy, tài xế phương tiện cần đặc biệt chú ý khi lưu thông qua các khu vực này.