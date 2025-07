Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 2,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/7 công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 6/2025".Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 6,34 tỷ USD, tăng 2,3%, mức cao kỷ lục xét riêng trong tháng 6, tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 2. Lượng xe xuất khẩu trong tháng vừa qua đạt 244.427 xe, giảm 8,8% so với tháng 5. Trong đó, xuất khẩu các dòng xe giá trị lớn như xe điện, xe thể thao đa dụng (SUV) tăng.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Mỹ, thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 2,69 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu ô tô sang Mỹ đã giảm 4 tháng liên tiếp do ảnh hưởng từ việc Mỹ áp thuế 25% với ô tô nhập khẩu từ tháng 4.Tuy nhiên, xuất khẩu sang các thị trường khác như Liên minh châu Âu (EU), châu Á tăng, đã kéo tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô tăng. Xuất khẩu sang EU đạt 770 triệu USD, tăng 32,6%. Các nước châu Âu khác đạt 600 triệu USD, tăng 52,3%. Khu vực châu Á đạt 620 triệu USD (tăng 35,6%) và Trung Đông đạt 520 triệu USD (tăng 11,9%).Mặc dù ngành xe điện toàn cầu đang trải qua giai đoạn chững lại tạm thời, nhưng xuất khẩu xe thân thiện với môi trường trong tháng 6 vẫn đạt 75.706 chiếc, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.Doanh số bán xe ô tô trong nước tháng 6 đạt 145.843 chiếc, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số xe thân thiện môi trường trong nước đạt 72.660 chiếc, tăng 36,1%. Sản lượng ô tô nội địa tháng 6 đạt 353.233 chiếc, tương đương cùng kỳ năm ngoái.