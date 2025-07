Gần 63% người lao động Hàn Quốc coi trợ cấp thôi việc là

Photo : YONHAP News

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) ngày 17/7 công bố kết quả khảo sát năm 2025 về nhận thức của người lao động liên quan tới quỹ trợ cấp thôi việc. Cuộc khảo sát do KEF ủy thác cho công ty Mono Research tiến hành với 1.003 người lao động tham gia quỹ trợ cấp thôi việc trên toàn quốc.Kết quả cho thấy 62,8% người được hỏi mong muốn quản lý số tiền tích lũy được theo hướng an toàn tối đa, bởi coi đây là số vốn khởi đầu sau khi nghỉ hưu. 30,2% cho rằng có thể sử dụng một phần tiền tích lũy để đầu tư sinh lời. Chỉ 7% cho biết sẵn sàng tích cực đầu tư số tiền này dù có nguy cơ thua lỗ, miễn là có thể đạt được lợi suất cao.KEF nhận định rằng việc các sản phẩm bảo toàn gốc và lãi chiếm tỷ trọng lớn trong các danh mục đầu tư quỹ trợ cấp thôi việc Hàn Quốc là do người lao động có xu hướng coi số tiền tích lũy là "tài sản an toàn".Ngược lại, mức độ quan tâm của người lao động đối với việc vận hành quỹ tích lũy lại khá cao. 57,1% cho biết “có quan tâm nhưng không biết nên làm thế nào”, 33,6% trả lời “quan tâm và hiểu rõ”, trong khi chỉ 9,3% nói “không quan tâm và cũng không biết gì”.Về phương pháp vận hành quỹ, 50% số người được hỏi chuộng phương pháp đầu tư an toàn, 22,5% lựa chọn phương thức bảo toàn gốc và lãi (mức rủi ro siêu thấp), 21,2% chọn "đầu tư trung lập" (mức rủi ro trung bình) và 6,2% chọn "đầu tư tích cực" (mức rủi ro cao).Về kế hoạch nhận trợ cấp thôi việc, 37,7% cho biết sẽ nhận một phần bằng tiền mặt một lần, phần còn lại bằng lương hưu hàng tháng, 32,3% muốn nhận toàn bộ bằng lương hưu hàng tháng, và 30% chọn nhận toàn bộ một lần.Hầu hết người lao động trả lời đang sử dụng các hình thức đầu tư tài chính cá nhân ngoài quỹ. Chỉ 3% trả lời rằng họ không có bất kỳ phương án nào khác. Các hình thức được ưa chuộng lần lượt là gửi tiết kiệm (31,9%), cổ phiếu/quỹ/ trái phiếu (23,5%), bảo hiểm/lương hưu (18%), vàng/đô la Mỹ (10,5%), bất động sản (8,3%) và tài sản ảo (4,8%).FKI cho rằng cần cải thiện các chương trình đào tạo cho người tham gia, trong đó tích cực giải thích về các hình thức đầu tư, vận hành của quỹ, để khuyến khích người lao động chủ động phân bổ tài sản.