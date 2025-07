Số phôi IVF tại Hàn Quốc năm ngoái tăng 83% so với 5 năm trước

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kim Yoon (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 17/7 cho biết theo tài liệu của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, trong năm ngoái, số lượng phôi thai được tạo ra trong quá trình thụ tinh nhân tạo (IVF) tại Hàn Quốc là 783.860 phôi, tăng 83,2% so với năm 2019 (427.818 phôi). Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, các cơ sở y tế trữ đông 383.520 phôi, số lượng trứng đông lạnh là 133.926, còn tinh trùng là 56.967 ống lưu trữ (vial).Về sự gia tăng này, Giáo sư Ku Seung-yup thuộc Khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul cho biết do độ tuổi kết hôn ngày càng muộn hơn, người chưa kết hôn thì quan tâm tới việc trữ đông trứng, trong khi người đã kết hôn thì quan tâm tới trữ đông phôi. Thêm vào đó là sự phát triển công nghệ y tế, khả năng tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như chính sách hỗ trợ chi phí của Chính phủ là những yếu tố góp phần làm tăng xu hướng này.Thụ tinh trong ống nghiệm là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó trứng và tinh trùng được thụ tinh và nuôi cấy bên ngoài cơ thể, sau đó phôi được cấy vào tử cung. Phương pháp này chủ yếu được dùng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, hoặc những cặp phải tạm hoãn việc sinh con (ví dụ do điều trị ung thư), bằng cách tạo và trữ phôi sẵn để sử dụng sau.Thông thường, các bác sĩ kích thích rụng trứng để tạo nhiều phôi, sau đó chỉ cấy từ 1 đến 3 phôi, còn lại bảo quản đông lạnh để sử dụng trong lần cấy tiếp theo hoặc chuẩn bị mang thai cho con thứ hai.Năm ngoái, tại Hàn Quốc có 201.496 phôi được sử dụng để cấy, tăng 19,9% so với năm trước (168.018 phôi), tăng 31,9% so với năm 2019 (152.761 phôi) và tăng 56,6% so với năm 2016 (128.672 phôi).Mặc dù IVF mở rộng lựa chọn cho những người mong muốn có con và góp phần giảm tỷ lệ sinh thấp, nhưng một vấn đề đặt ra là số lượng phôi bị tiêu hủy quá lớn. Năm ngoái, số phôi bị tiêu hủy là 533.266 phôi, tăng 30,8% so với năm trước (407.569 phôi) và tăng gấp đôi so với năm 2019 (260.506 phôi). Nguyên nhân do phôi không đạt chất lượng để cấy, hết thời gian lưu trữ, hoặc do yêu cầu từ chủ sở hữu phôi.Dư luận có ý kiến cho rằng cần coi phôi như một sinh mạng và nỗ lực giảm số lượng bị tiêu hủy. Ngoài ra, còn có những tranh chấp trong quá trình ly hôn liên quan đến xử lý phôi. Điển hình là vụ rùm beng liên quan đến diễn viên Lee Si-young, người gần đây đã công khai trên mạng xã hội về việc mang thai con thứ hai mà không có sự đồng ý của chồng cũ.Nghị sĩ Kim Yoon cho rằng do công nghệ sinh sản đang ngày càng tiến bộ hơn, nhiều hình thái gia đình mới đang hình thành, nên cần xây dựng một hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn để đảm bảo ý nghĩa thiêng liêng của sự sống.