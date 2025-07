Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia công bố báo cáo về hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) ngày 17/7 (giờ địa phương) đã trình bày báo cáo về các hành vi vi phạm lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, bao gồm hợp tác quân sự Nga-Triều, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.Tổ chức này kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc cùng nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong bối cảnh các hành vi vi phạm lệnh cấm vận của miền Bắc vẫn tiếp diễn.Sự kiện trên có hơn 40 quốc gia thành viên tham gia, cho thấy mối quan tâm của các nước đối với những hành vi vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, như chuyển giao vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia được thành lập vào tháng 10/2024 với sự tham gia của 11 nước, bao gồm ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, để thay thế Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cơ quan từng phụ trách giám sát các vi phạm lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, nhưng đã kết thúc hoạt động do Nga dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ cơ chế giám sát này.Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Chính phủ Tổng thống Donald Trump và các chính quyền tiền nhiệm coi việc Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là vấn đề rất nghiêm trọng. Washington vẫn duy trì đường lối chính sách được thiết lập từ nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump. Đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc.Về triển vọng đối thoại Mỹ-Triều, quan chức này cho biết Tổng thống Trump đã công khai thể hiện rõ ý định can dự vào vấn đề của Bắc Triều Tiên. Dù miền Bắc đã phát triển chương trình vũ khí tinh vi, nhưng người dân nước này đang phải chịu khổ cực do các lệnh trừng phạt kéo dài. Đây có thể trở thành nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng tham gia đối thoại với Washington. Mỹ sẽ không từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc, nhưng đây không nhất thiết phải là chủ đề đầu tiên trong cuộc đối thoại Mỹ-Triều.Tổng thống Trump trong cuộc gặp báo giới vào cuối tháng 6 vừa qua cũng khẳng định đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Điều này cho thấy ông Trump có ý định trực tiếp cải thiện lại quan hệ với nhà lãnh đạo Kim như trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên.