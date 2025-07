Quốc hội Hàn Quốc thông qua báo cáo điều trần ba ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/7 đã thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với các ứng cử viên Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol, ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun và ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Jung-kwan. Đây là những ứng cử viên nhận được sự đồng thuận của cả đảng cầm quyền và đối lập.Trong bối cảnh đàm phán thương mại với Mỹ đang bước vào giai đoạn gấp rút, chính giới được phân tích là đều đồng tình phải phê chuẩn bổ nhiệm sớm vị trí lãnh đạo của ba Bộ quan trọng này.Ban đầu, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ hoãn thông qua báo cáo điều trần đối với tất cả các ứng cử viên Bộ trưởng. Tuy nhiên, đảng này đã thay đổi quyết định "vì đại cục", trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là Mỹ sẽ chính thức áp thuế đối ứng với các đối tác toàn cầu (1/8).Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Song Eon-seok nhấn mạnh các nghi ngờ liên quan tới những ứng cử viên trên vẫn chưa được giải tỏa, yêu cầu các ứng cử viên Bộ trưởng "báo đáp" người dân bằng kết quả đàm phán thuế quan thành công với Mỹ.Trong chiều ngày 18/7, Đại diện tại Quốc hội của hai đảng lớn tiếp tục thảo luận về việc thông qua báo cáo điều trần đối với các ứng cử viên Bộ trưởng khác, dự kiến tập trung về ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Lee Jin-sook và ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kang Sun-woo.Quốc hội hiện vẫn đang điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung, ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Jeong Eun-kyeong và ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp Oh Young-jun.Tại phiên điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Y tế, chính giới lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề trình nộp tài liệu, có lúc phiên điều trần bị tạm dừng để xem xét tài liệu.Trong phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn, đảng Sức mạnh quốc dân đặt vấn đề về nhân chứng, nhưng đảng Dân chủ đồng hành bác bỏ, nhấn mạnh đây không phải là phiên điều trần đối với gia đình ứng cử viên.Đây là ba phiên điều trần cuối cùng trong chuỗi điều trần 17 ứng cử viên Bộ trưởng bắt đầu từ ngày 14/7.