4 người thiệt mạng trong đợt mưa lớn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố trong vòng từ ngày 16/7 đến 6 giờ sáng ngày 18/7, đã có đã có 4 người tử vong, 2 người mất tích và khoảng 5.000 người phải sơ tán do mưa lớn. Hơn 320 tuyến đường bị ngập và 30 đoạn đê điều đã bị sạt lở.Chính phủ đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức “nghiêm trọng” từ ngày 17/7 và đang khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ở cấp độ ba, cấp độ cao nhất.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo toàn Hàn Quốc sẽ có mưa tối đa 300 mm cho tới hết ngày 19/7, trong đó khu vực hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các địa phương miền Nam sẽ có mưa tối đa 400 mm do dải mây mưa phát triển mạnh trên biển Tây và vùng biển phía Nam đang tiến vào bán đảo Hàn Quốc.Hiện tại, Cục Khí tượng đã ban cảnh báo mưa lớn ở mức "báo động" tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận thủ đô, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các địa phương phía Nam, và dự kiến sẽ còn ban tiếp ở các địa phương khác. Cục Khí tượng cũng đã ban cảnh báo lũ lụt tại lưu vực sông Yeongsan và sông Seomjin.Mặt khác, sau một thời gian bị gián đoạn lưu thông do mưa lớn, hầu hết các tuyến đường cao tốc ở Hàn Quốc đã được thông xe trở lại.Tuy nhiên, giao thông đường sắt, chủ yếu ở khu vực miền Nam, vẫn đang bị ảnh hưởng. Một số đoạn tàu hỏa thường thuộc tuyến Honam, Jeolla, Gyeongjeon và Gyeongbu đã tạm ngừng hoạt động, nhưng tuyến cao tốc KTX vẫn chạy bình thường. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết chưa thể khôi phục hoàn toàn việc vận hành tàu trong ngày 18/7.Bên cạnh đó, có 9 chuyến bay nội địa đã bị hủy và 2 chuyến bay quốc tế cùng 9 chuyến nội địa bị trễ giờ.Mưa lớn gây thiệt hại tại 451 trường học trên toàn quốc, chủ yếu là dột hoặc ngập nước, tuy nhiên không có thiệt hại nào về người.