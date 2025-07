Không phát hiện nồng độ phóng xạ bất thường trên biển phía Tây Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào đầu tháng 7, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra liên ngành trước lo ngại nước thải từ nhà máy làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên nằm ở huyện Pyongsan, tỉnh Bắc Hwanghae xả ra gây ô nhiễm nguồn nước trên biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jang Yoon-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/7 công bố kết quả khảo sát và phân tích nồng độ uranium, cesium và 5 loại kim loại nặng trong hai tuần qua không phát hiện điều gì bất thường.Về nồng độ uranium, tại 6 địa điểm ở khu vực huyện Ganghwa (thành phố Incheon) và thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi), kết quả ghi nhận mức thấp hơn hoặc tương đương so với đợt khảo sát năm 2019, thời điểm không có bất thường nào được phát hiện. Các ban ngành hữu quan cũng không phát hiện sự chênh lệch đáng kể nào tại hai khu vực cửa sông Hàn và sông Imjin, cũng như hai điểm đo tại thành phố Incheon so với kết quả cách đây 6 năm.Kết quả phân tích nồng độ cesium phóng xạ cũng tương tự. Tại tất cả các điểm khảo sát, nồng độ cesium đều thấp hơn giới hạn phát hiện tối thiểu của thiết bị hoặc dưới mức trung bình được ghi nhận tại biển Tây trong vòng 5 năm gần đây.Kết quả phân tích 5 loại kim loại nặng cho thấy tất cả đều dưới ngưỡng quy định theo tiêu chuẩn môi trường và môi trường biển, hoặc không phát hiện.Tuy nhiên, Chính phủ nhấn mạnh rằng cuộc khảo sát lần này chỉ nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm tại biển Tây, không phải là xác minh trực tiếp về việc Bắc Triều Tiên xả nước thải từ cơ sở uranium ở Pyongsan ra biển. Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì hệ thống giám sát định kỳ hàng tháng tại 7 địa điểm chính, và duy trì cơ chế phối hợp liên ngành, do đây là vấn đề gây lo ngại lớn trong dư luận.Vào tháng 6 vừa qua, chuyên trang về Bắc Triều Tiên Daily NK dẫn lời một chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh, cảnh báo về khả năng nước thải chứa uranium từ cơ sở của miền Bắc có thể đang chảy ra biển Tây, làm dấy lên lo ngại trong dư luận Hàn Quốc.