Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 18/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó nhận định nhu cầu nội địa đang phục hồi chậm, tình hình tuyển dụng còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là ở tầng lớp yếu thế, kèm với đó là lo ngại xuất khẩu trì trệ, suy giảm xuất khẩu do tình hình bên ngoài xấu đi bởi các biện pháp thuế quan.Sản xuất công nghiệp trong tháng 5 giảm 1,1% so với tháng trước, trong đó khai khoáng giảm 2,9%, dịch vụ giảm 0,1% và ngành xây dựng giảm 3,9%. Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện tiêu dùng tư nhân, giữ nguyên mức 0% của tháng 4, còn đầu tư thiết bị giảm 4,7%, đầu tư xây dựng giảm 3,9%.Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng 4,3% nhờ sự cải thiện trong ngành chíp bán dẫn và nhu cầu tăng lên trước khi các biện pháp thuế đối ứng có hiệu lực.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) trong tháng 6 đạt 108,7 điểm, tăng 6,9 điểm so với một tháng trước. Ngược lại, chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) và triển vọng tháng vừa qua đều giảm lần lượt 0,5 điểm và 0,1 điểm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần trong tháng 5 cũng giảm lần lượt 0,4 điểm và 0,1 điểm so với tháng 4.Về lĩnh vực tuyển dụng, tình trạng khó khăn vẫn tiếp diễn với thanh niên, người lao động thời vụ và người kinh doanh tự do. Tính đến tháng 6, số người có việc làm tăng 183.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong số lao động làm công ăn lương, số lượng nhân viên chính thức và tạm thời tăng, nhưng lao động thời vụ giảm 63.000 người. Số người kinh doanh tự do giảm 66.000 người, khiến nhóm lao động không hưởng lương giảm tổng cộng 130.000 người.Xét theo độ tuổi, số người có việc làm giảm 173.000 người ở nhóm thanh niên từ 15-29 tuổi, giảm 55.000 người ở nhóm tuổi 40 và giảm 53.000 người ở nhớm 50 tuổi.Giá dầu mỏ và thực phẩm chế biến tăng, đẩy giá cả trong tháng 6 tăng 2,2%.Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu cũng đang đối mặt với lo ngại về sự suy giảm trong thương mại và tăng trưởng, do môi trường thương mại xấu đi trước các biện pháp thuế quan của các nước lớn, kéo theo sự biến động liên tục của thị trường tài chính quốc tế.Chính phủ cho biết sẽ đẩy nhanh việc thực hiện gói ngân sách bổ sung trị giá 31.800 tỷ won (22,82 tỷ USD) để phục hồi kinh tế dân sinh, dồn toàn lực để phiếu tiêu dùng phục hồi đời sống dân sinh, dự kiến chi trả vào ngày 21/7, trở thành dịp để thúc đẩy kinh tế địa phương và tiêu dùng trong nước. Chính phủ cũng cam kết sẽ dốc toàn lực để đối phó với rủi ro thương mại, bao gồm hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc do các biện pháp thuế quan của Mỹ.