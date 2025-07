18 người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 21/7 công bố báo cáo hàng ngày về tình hình quản lý an toàn cho người dân, trong đó cho biết tính đến 9 giờ tối ngày 20/7 đã có 18 người thiệt mạng và 9 người mất tích trên toàn quốc do mưa lớn kéo dài từ ngày 16/7.Xét theo khu vực, huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang), nơi xảy ra sạt lở đất, ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 10 người. Tiếp đến là huyện Gapyeong (tỉnh Gyeonggi) và thành phố Seosan (tỉnh Nam Chungcheong), mỗi nơi có 2 người thiệt mạng. Các khu vực như thành phố Osan và thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi), huyện Dangjin (tỉnh Nam Chungcheong), và quận Buk (thành phố Gwangju) mỗi nơi có một người thiệt mạng. Về số người mất tích, có 4 người ở huyện Gapyeong, 4 người ở huyện Sancheong và người còn lại ở quận Buk.Ngoài ra, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến 14.166 người thuộc 9.887 hộ dân tại 95 quận, huyện của 15 thành phố và tỉnh phải sơ tán. Trong đó, khoảng 2.000 người đang tạm lánh tại cơ sở tránh trú.Tính đến 6 giờ chiều ngày 20/7, đã có 1.999 vụ thiệt hại về cơ sở hạ tầng công cộng như ngập đường, sạt lở đất, sập công trình ở sông ngòi; 2.238 vụ thiệt hại về tài sản cá nhân như ngập nhà ở và đất canh tác.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo các khu vực như tỉnh Bắc và Nam Jeolla, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, đảo Jeju sẽ vẫn có mưa trong sáng ngày 21/7. Đến chiều cùng ngày, mưa sẽ xuất hiện tại khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong. Một số khu vực tại miền Nam có thể xuất hiện mưa rào lớn với lượng mưa từ 30-50 mm/giờ.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc vào 6 giờ chiều ngày 20/7 đã hạ mức cảnh báo mưa lớn từ mức “nghiêm trọng" xuống mức "chú ý", cũng như ngừng triển khai Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương mức độ ba. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã chỉ thị xúc tiến nhanh việc công bố các nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn là "khu vực thảm hoạ đặc biệt", để có thể nhanh chóng hỗ trợ cho người dân.Cục Khí tượng còn dự báo từ khoảng ngày 23-24/7, nhiều địa phương trên toàn quốc sẽ ghi nhận nhiệt độ ban ngày lên tới khoảng 35 độ C, độ ẩm cao cũng sẽ dẫn đến tình trạng đêm nhiệt đới. Theo đó, cảnh báo nguy cơ nắng nóng ở mức "cảnh giác" đã được ban ở vùng ven biển phía Đông tỉnh Gangwon và thành phố Sejong; cảnh báo nắng nóng ở mức "chú ý" đối với phần lớn các khu vực khác trên toàn quốc như vùng Tây Nam thủ đô Seoul. Trong bối cảnh các hoạt động khắc phục hậu quả do mưa lớn vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi, người dân Hàn Quốc cũng được khuyến cáo cần tránh các bệnh do nắng nóng.