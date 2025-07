Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định về hợp tác an ninh ba bên

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo cùng người đồng cấp Mỹ Christopher Landau và người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi Takehiro ngày 18/7 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 tại Tokyo, Nhật Bản.Đây là Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên được tổ chức kể từ khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chính phủ nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt.Tại hội nghị, quan chức ba nước đã thảo luận về vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, hợp tác về kinh tế, khu vực và toàn cầu, cũng như phương án tăng cường hợp tác ba bên.Ông Park đánh giá cuộc họp lần này diễn ra chỉ một tuần sau Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật tại Malaysia, cho thấy hợp tác giữa ba nước đang được mở rộng không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn cả trong kinh tế, công nghệ và giao lưu con người.Quan chức ba nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì năng lực răn đe mạnh mẽ đối với hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua hợp tác ba bên; nhất trí tiếp tục hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật dựa trên mối quan hệ đồng minh.Ngoài ra, các quan chức còn cam kết nỗ lực vì hòa bình và duy trì ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như khoáng sản chủ chốt, chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc khuôn khổ an ninh kinh tế trong đời sống người dân.Bên lề sự kiện, Thứ trưởng Park đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Ông Park nhấn mạnh hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ song phương vững chắc và chín muồi dựa trên sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, như đã được khẳng định trong các cuộc điện đàm và Hội nghị thượng đỉnh song phương trước đó. Hai bên cũng đồng tình rằng Seoul và Tokyo cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong bối cảnh trật tự quốc tế có sự thay đổi phức tạp.