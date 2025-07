Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc khẩn trương thăm Mỹ trước hạn hoãn áp thuế quan

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 20/7 đã gấp rút lên đường đến Washington, Mỹ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã không xác nhận về thông tin này, song một quan chức thuộc phe cầm quyền xác nhận rằng ông Wi đã xuất cảnh.Chuyến thăm Mỹ lần này của Chánh Văn phòng Wi diễn ra chỉ 11 ngày, sau chuyến thăm và gặp gỡ Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Marco Rubio trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 6-9/7 vừa qua. Ông Wi trong buổi họp báo sau chuyến thăm Mỹ trước đó từng cho biết đã đề xuất với Washington một gói đàm phán toàn diện bao gồm thương mại, đầu tư, mua sắm và an ninh. Về phần mình, ông Rubio cũng nhất trí với đề xuất này.Lần này, ông Wi được cho là sẽ gặp trực tiếp các quan chức cấp cao của Mỹ thúc đẩy các cuộc tham vấn song phương về thuế quan, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào ngày 1/8 tới.Ngoài ra, chuyến công du của ông Wi còn được xem là bước đệm cho cuộc đàm phán của các tân Bộ trưởng Hàn Quốc, cũng như tạo bầu không khí thuận lợi trước khi cuộc tham vấn chính thức bắt đầu. Được biết, Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol đang lên kế hoạch thăm Mỹ, còn Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun cũng đang xúc tiến chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng 7. Việc Chánh Văn phòng Wi cùng các tân Bộ trưởng Hàn Quốc lần lượt thăm Mỹ được cho là có liên quan đến việc xúc tiến lịch trình cụ thể cho Hội nghị thượng đỉnh song phương.Mặt khác, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc phỏng vấn với đài CBS (Mỹ) đã bác bỏ khả năng kéo dài thời gian hoãn áp thuế, khẳng định ngày 1/8 tới là hạn hoãn áp thuế cuối cùng mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Sau thời điểm trên, mức thuế cơ bản 10% sẽ được áp dụng.Ông Lutnick cũng cho biết các nước có quy mô kinh tế lớn sẽ phải chịu mức thuế quan cao hơn, việc đàm phán sẽ chỉ diễn ra nếu các quốc gia này mở cửa thị trường hoặc chi trả mức thuế công bằng, không gây bất lợi cho Mỹ. Những nước chịu mức thuế 10% chủ yếu là các nước nhỏ ở khu vực Mỹ Latinh, vùng biển Caribe và châu Phi. Hàn Quốc hiện đã nhận được thông báo về việc sẽ bị áp mức thuế 25%.