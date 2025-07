Xuất hiện tình tiết mới liên quan đến vụ thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 19/7 đã công bố kết quả điều tra cho Hội gia quyến nạn nhân trong vụ thảm họa máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla), xảy ra vào ngày 29/12 năm ngoái.Ủy ban cho biết không có lỗi kỹ thuật nào đối với hai động cơ của máy bay được gửi đến Pháp, nước sản xuất động cơ, vào tháng 5-6 vừa qua để điều tra chính xác. Tuy nhiên, kết quả có dấu hiệu cho thấy phi công đã tắt nhầm động cơ bên trái, trong khi động cơ bên phải mới là bên bị hư hỏng nghiêm trọng hơn do va chạm với chim.Cuộc điều tra này có sự tham gia của nhiều cơ quan như Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA), hãng Boeing của Mỹ, Cục Điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA), và nhà sản xuất động cơ của máy bay là CFM International.Theo kết quả điều tra, việc tắt nhầm động cơ đã khiến cả hai động cơ bị mất lực đẩy, khiến máy phát điện tích hợp (IDG) trên mỗi động cơ, nơi cung cấp nguồn điện cho toàn bộ máy bay, bị ngừng hoạt động. Việc này còn khiến nguồn cấp điện cho các thiết bị điện tử như thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) từ hộp đen bị tắt và có thể làm cho bộ phận hạ cánh không hoạt động.Hội gia quyến nạn nhân đã chỉ trích Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt chưa đủ năng lực điều tra và đang vội vàng đưa ra kết luận. Gia quyến nạn nhân phản đối gay gắt kết quả trên, cho rằng cuộc điều tra bị thiếu minh bạch và không thể tin tưởng do thiếu thông tin cụ thể về mức độ hư hại của động cơ, cũng như quy mô va chạm với chim. Theo đó, các gia quyến nạn nhân đã yêu cầu công bố dữ liệu từ FDR và CVR để kiểm chứng một cách khách quan nhưng đến nay chưa được đáp ứng.Gia đình các nạn nhân còn yêu cầu hủy bỏ buổi họp báo giải thích kết quả điều tra của Ủy ban điều tra vào cùng ngày. Ủy ban điều tra đã thu hồi toàn bộ thông cáo báo chí và hủy lịch công bố kết quả điều tra chính thức.