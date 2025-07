Tổng thống Hàn Quốc cử đoàn đặc phái viên tới Canada và Malaysia

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 20/7 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ cử các đoàn đặc phái viên tới Canada và Malaysia vào ngày 22/7, để thông báo về sự phục hồi của nền dân chủ Hàn Quốc và giới thiệu về triết lý điều hành quốc gia cũng như chính sách đối ngoại của Chính phủ mới.Đoàn đặc phái viên tới Canada do nghị sĩ Kim Byung-joo của đảng Dân chủ đồng hành dẫn đầu, còn đoàn tới Malaysia do cựu Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Kim Young-choon làm trưởng đoàn. Các đoàn đặc phái viên sẽ gặp gỡ các quan chức quan trọng của nước sở tại và chuyển thư của Tổng thống Lee về tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị.Bà Kang cho biết đoàn đặc phái viên tới Canada sẽ tập trung truyền đạt mong muốn của Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương lên một tầm cao mới, tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, công nghiệp quốc phòng và năng lượng, cũng như thảo luận về các phương án hợp tác cụ thể.Trong khi đó, đoàn đặc phái viên đến Malaysia sẽ truyền đạt nguyện vọng của Chính phủ Seoul trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Malaysia, thảo luận sâu rộng về phương án mở rộng hợp tác thực tế trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, kỹ thuật số và công nghiệp quốc phòng. Đoàn cũng sẽ thảo luận về phương án tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Malaysia, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.Phát ngôn viên Kang cũng cho biết sẽ công bố thêm các đoàn đặc phái viên đến các quốc gia quan trọng khác sau khi hoàn tất thảo luận với nước sở tại. Kể từ ngày 14/7, các đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc đã lần lượt lên đường đến Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh và Ấn Độ.