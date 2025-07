Bắc Triều Tiên cử các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sang Nga

Photo : YONHAP News

Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, ngày 21/7 đã đăng tải bài phỏng vấn với ông Kim Kwang-hyok, Giám đốc Viện nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành. Ông Kim cho biết Bình Nhưỡng đang cử du học sinh, thực tập sinh và nghiên cứu sinh sang Nga và một số nước khác để thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI.Quan chức này thừa nhận miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn trong hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, do đây là những hạng mục trọng tâm trong các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn kiên định trong việc thực hiện nghiên cứu về lĩnh vực này dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt bất công của các thế lực thù địch, nhằm ngăn cản Bắc Triều Tiên có những thành tựu nghiên cứu toàn cầu và phát triển khoa học công nghệ.Nghị quyết số 2321 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 11/2016 đã cấm mọi hình thức hợp tác khoa học kỹ thuật với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Triều ngày càng thắt chặt thông qua việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva trong chiến tranh Nga-Ukraine, hai nước này được cho là đang hợp tác sang cả lĩnh vực công nghệ khoa học như AI.Ông Kim Kwang-hyok còn khẳng định trình độ công nghệ trí tuệ nhân tạo của Bắc Triều Tiên đã được đại chúng hóa. Chương trình dịch thuật "Ryongma" do Viện nghiên cứu công nghệ AI thuộc Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành có thể dịch song ngữ giữa 7 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, cũng như đã được tích hợp vào smartphone của nước này từ năm 2021. Ngoài ra, các chương trình như nhận diện giọng nói, văn bản và dịch máy cũng đã được phổ cập trong đời sống thường ngày.Ngoài ra, Viện nghiên cứu này cũng đang chính thức đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ AI tạo sinh, với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh dựa trên tiếng Bắc Triều Tiên, góp phần giúp ích thực tế cho người dân.Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 14/7 cho biết Bình Nhưỡng đang nỗ lực phát triển một phiên bản ChatGPT kiểu miền Bắc.Mặt khác, Tân báo Triều Tiên trong cùng ngày cũng đã công bố một bức ảnh chụp robot hỗ trợ dịch vụ y tế bằng AI, được cho là đang được đưa vào sử dụng tại một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ ứng dụng công nghệ AI vào lĩnh vực y tế trong nước.