An Se-young vô địch giải cầu lông Nhật Bản mở rộng

Tại trận chung kết giải Nhật Bản mở rộng (Japan Open) thuộc chuỗi giải đấu thế giới Super 750 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) diễn ra tại Tokyo ngày 20/7, tay vợt số một thế giới người Hàn Quốc An Se-young đã đánh bại tay vợt hạng hai Vương Chỉ Nghi (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 chỉ sau 42 phút thi đấu.Đây là danh hiệu thứ 6 của An Se-young trong năm nay, sau chức vô địch tại các giải Malaysia mở rộng, Ấn Độ mở rộng, Orleans Masters (Pháp), Toàn Anh mở rộng và và Indonesia mở rộng trước đó.Trong hiệp đấu đầu tiên, khi tỷ số đang hòa 10-10, An ghi liền 8 điểm, vươn lên nắm thế chủ động. Sang hiệp đấu thứ hai, tay vợt người Hàn Quốc tiếp tục giữ thế áp đảo khi hai lần ghi liền 5 điểm, dễ dàng hạ gục đối thủ.Trước đó tại giải Indonesia mở rộng, An cũng từng lội ngược dòng đánh bại Vương Chỉ Di với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. Với chiến thắng lần này, cô đã hai lần liên tiếp đánh bại đối thủ người Trung Quốc để giành ngôi vô địch.Sau khi vô địch giải Nhật Bản mở rộng năm 2023, An đã không tham dự giải đấu này vào năm ngoái do bị chấn thương đầu gối và cổ chân ngay sau khi giành huy chương vàng Thế vận hội mùa hè Paris. Lần này, cô đã trở lại đỉnh cao sau hai năm vắng mặt.