Bình Nhưỡng tích cực tuyên truyền về bội thu lúa mì trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 20/7 đưa tin vụ thu hoạch lúa mì năm nay đã được hoàn thành đúng thời vụ, vượt kế hoạch, với sản lượng ước tính trong năm nay cao gấp ba so với năm 2021. Tổng diện tích trồng lúa mì trên toàn quốc tăng 29.700 héc-ta so với năm ngoái.Bài báo trên khẳng định kết quả này là nhờ chính sách nông nghiệp mới của đảng, đồng thời nhấn mạnh ưu điểm của cây lúa mì là có khả năng chống chịu hạn tốt hơn so với các loại cây trồng khác và có thể thu hoạch trước mùa mưa bão, từ đó đảm bảo sản lượng ổn định.Tại hội nghị toàn thể lần thứ 4 của đảng Lao động khóa VIII diễn ra vào cuối năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tuyên bố thay đổi văn hóa ăn uống của người dân miền Bắc sang ưu tiên cơm trắng và các món từ bột mì. Việc truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh thành tích canh tác lúa mì lần này được cho là nhằm làm nổi bật thành quả của chính quyền trong lĩnh vực nông nghiệp.Theo báo cáo ước tính sản lượng lương thực của Bắc Triều Tiên năm 2024 do Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) công bố tháng 12 năm ngoái, sản lượng lúa mì và lúa mạch của nước này trong năm ngoái ước tính đạt 280.000 tấn, tăng 60.000 tấn (27,3%) so với một năm trước đó. Tuy vậy, tổng sản lượng lương thực của Bắc Triều Tiên trong năm vẫn chỉ đạt khoảng 4,78 triệu tấn, giảm 40.000 tấn so với mức 4,82 triệu tấn của năm trước đó.Tháng 3 năm nay, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tiếp tục xếp Bắc Triều Tiên vào danh sách các quốc gia cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp năm thứ 19 liên tiếp, cho thấy tình hình lương thực nói chung tại miền Bắc vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.