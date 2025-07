Mưa lớn cực đoan có chiều hướng lặp lại hàng năm tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết, vào ngày 17/7 vừa qua, tại thành phố Seosan (tỉnh Nam Chungcheong), mưa lớn dữ dội đã trút xuống trong gần ba tiếng với lượng mưa lên tới 114,9 mm mỗi giờ, và tổng lượng mưa trong ngày vượt quá 400 mm.Hiện tượng mưa cực đoan như vậy đã xảy ra tại 10 khu vực trên toàn quốc chỉ trong vòng 5 ngày gần đây, được ghi nhận là hiện tượng có tần suất 200 năm mới gặp một lần, xét riêng trong tháng 7.Cục Khí tượng cho biết mưa cực đoan đã xảy ra hàng năm từ sau năm 2020. Thống kê trong 50 năm qua cho thấy, số lần mưa lớn với lượng mưa trên 50 mm mỗi giờ đã tăng gần gấp ba, từ mức trung bình 8,4 lần/năm trong những năm 1970 lên 23,6 lần/năm trong những năm 2020.Các chuyên gia nhận định nguyên nhân của sự thay đổi này là do biến đổi khí hậu, khiến lượng mưa do rãnh áp thấp ở khu vực Đông Á gia tăng, lượng hơi nước trong không khí nhiều hơn khiến cùng một loại hình thời tiết cũng có thể gây ra lượng mưa lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, các trận mưa lớn trên 50 mm/giờ thường tập trung từ cuối tháng 7 đến tháng 8.Cục Khí tượng nhấn mạnh trong tháng 8, mưa lớn có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn gấp hai đến ba lần so với tháng 7. Cơ quan này khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác tại các khu vực khe núi và suối trong mùa nghỉ hè, kể cả sau khi mùa mưa chính kết thúc.Cục Khí tượng dự báo rằng các hiện tượng thời tiết bất thường như vậy sẽ còn tiếp diễn với tần suất cao trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các biện pháp an toàn ứng phó với khí hậu cực đoan.