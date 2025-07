Chỉ số giá sản xuất tháng 6/2025 tại Hàn Quốc quay trở lại đà tăng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/7 công bố số liệu cho biết chỉ số giá sản xuất tháng 6/2025 đạt 119,77 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,1% so với tháng 5, quay trở lại xu hướng tăng sau khi giảm 0,2% vào tháng 4 và giảm 0,4% vào tháng 5.Xét theo mặt hàng, chỉ số giá sản xuất của sản phẩm nông lâm thủy sản tăng 0,6% so với tháng trước, trong đó giá sản phẩm chăn nuôi tăng 2,4% và giá nông sản tăng 1,5%. Giá sản phẩm công nghiệp như máy tính, thiết bị điện tử và quang học giảm 0,6%, còn giá của chế phẩm dầu mỏ và than đá tăng 1,2%.Giá điện, gas, nước và chi phí dọn chất thải giảm 0,1%, chủ yếu là do giá gas đô thị sử dụng trong công nghiệp giảm 2,4%. Ngược lại, giá dịch vụ tăng 0,3% so với tháng trước, trong đó giá dịch vụ tài chính, bảo hiểm tăng 2,5% và dịch vụ bất động sản tăng 0,2%.Xét theo danh mục các mặt hàng cụ thể, giá cải thảo tăng mạnh 31,1%, thịt lợn tăng 9,5%, trứng gà tăng 4,4% và phí hoa hồng mua bán ủy thác tăng 10,8%. Trong khi đó, giá mực ống giảm 36,3% và cá thu giảm 27,6%.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết tình hình nắng nóng và mưa lớn vào tháng 7 đã làm gia tăng sự bất ổn về giá các sản phẩm nông lâm thủy sản. Ngoài ra, đà tăng của giá dầu quốc tế trong tháng 6 có thể sẽ ảnh hưởng nhất định đến chỉ số giá sản xuất trong tháng 7.Mặt khác, chỉ số giá cung ứng trong nước, tức chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa, gồm cả sản phẩm nhập khẩu, giảm 0,6% so với tháng 5. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu thô, giá hàng hóa trung gian và thành phẩm lần lượt giảm 4,1%, 0,3% và 0,1%. Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, giảm 0,3% so với một tháng trước.