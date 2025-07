Chính phủ Hàn Quốc xem xét phương án du lịch cá nhân sang Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam ngày 21/7 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét nhiều phương án trong quá trình xây dựng, thúc đẩy chính sách đối với Bắc Triều Tiên với mục tiêu giảm căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và cải thiện mối quan hệ liên Triều.Sau vụ công dân Hàn Quốc bị lính gác Bắc Triều Tiên bắn chết tại khu du lịch núi Kumgang (Kim Cương) vào năm 2008, các tour du lịch theo đoàn của người dân miền Nam đến miền Bắc đã bị dừng hoàn toàn. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó từng chính thức thúc đẩy du lịch cá nhân tới Bắc Triều Tiên, nhưng kế hoạch đã không được thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Được biết, vấn đề này đã được đề cập lại trong cuộc họp toàn thể Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lần đầu vào ngày 10/7 vừa qua.Theo đó, phát biểu này của ông Koo được hiểu là chính quyền miền Nam có khả năng xem xét cho phép người dân đi du lịch cá nhân tới miền Bắc, tận dụng việc Bình Nhưỡng đang tích cực thúc đẩy ngành du lịch, bao gồm việc khai trương Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma gần đây.Chính phủ Hàn Quốc nhận định du lịch cá nhân sang Bắc Triều Tiên không vi phạm các lệnh trừng phạt, vốn cấm chuyển giao tiền mặt quy mô lớn sang miền Bắc. Tuy nhiên, khả năng Bắc Triều Tiên, nước luôn coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch, hưởng ứng đề xuất này là không cao. Hơn nữa, vấn đề này còn vướng phải nhiều trở ngại như tham vấn với Mỹ và lập đối sách đảm bảo an toàn cho du khách.Mặt khác, được biết Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã cho ngừng toàn bộ các chương trình phát thanh và truyền hình sang Bắc Triều Tiên kể từ đầu tháng 7, sau hàng chục năm hoạt động. Động thái này được cho là một trong những biện pháp hòa hảo của chính quyền Tổng thống Lee đối với Bắc Triều Tiên, song cũng vấp phải chỉ trích cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đã chặn đi một kênh quan trọng giúp người dân miền Bắc tiếp cận thông tin từ bên ngoài.