Đảng cầm quyền tiếp tục bảo vệ ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc vẫn đang tranh cãi quyết liệt liên quan tới việc Văn phòng Tổng thống tái khẳng định sẽ bổ nhiệm ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kang Sun-woo, người bị vướng nghi ngờ về lạm quyền với trợ lý.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh sẽ tiến hành các quy trình phê chuẩn bổ nhiệm bà Kang tại Ủy ban thường trực Quốc hội, kêu gọi sự phối hợp của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân.Đảng cầm quyền nhận thấy về những ý kiến lo ngại xoay quanh ứng cử viên Kang Sun-woo, nhưng đồng thời nhấn mạnh Quốc hội phải xem xét đến năng lực về chính sách của bà Kang thể hiện trong thời gian bà hoạt động tại Ủy ban Phụ nữ và gia đình, cùng Ủy ban Y tế và phúc lợi Quốc hội.Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục hối thúc Tổng thống Lee Jae Myung rút lại quyết định tiến cử ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình, chỉ trích Tổng thống đang áp dụng tiêu chuẩn riêng với bà Kang, và sự bảo vệ của đảng Dân chủ đồng hành với ứng cử viên này là "bất thường". Đảng đối lập chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đang lần đầu giảm kể từ sau khi nhậm chức, chính là tín hiệu của sự xa rời lòng dân, hối thúc đảng cầm quyền và Chính phủ dừng bao che cho bà Kang, thách thức lẽ thường.Mặt khác, cả đảng cầm quyền và đối lập đều đang tăng tốc đối phó với thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến nhanh việc tuyên bố Khu vực thảm họa đặc biệt và hỗ trợ ngân sách ứng phó thiên tai cho các địa phương bị thiệt hại, lập dự luật về phòng ngừa và khắc phục thiệt hại do thiên tai, thảm họa.Trong khi đó, ban lãnh đạo và các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân thì đến thăm huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong để xem xét tình hình, tham gia các hoạt động khắc phục thiệt hại do mưa lớn.