Xuất khẩu xe điện sang Mỹ 5 tháng đầu năm 2025 của Hyundai, Kia giảm 88%

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 22/7 công bố trong vòng 5 tháng đầu năm nay, hãng ô tô Hyundai và Kia chỉ xuất khẩu được 7.156 xe điện sang Mỹ, giảm 88% so với cùng kỳ năm ngoái (59.705 xe). Đây là quy mô xuất khẩu thấp nhất từ trước tới nay, ngoại trừ năm 2021, thời điểm tập đoàn ô tô Hyundai chính thức khởi động chiến lược điện khí hóa.Với xu hướng giảm như trên, dự báo quy mô xuất khẩu cả năm 2025 sẽ khó vượt mốc 20.000 xe, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 121.876 xe trong năm 2023. Sự sụt giảm này được phân tích là bởi tập đoàn ô tô Hyundai mở rộng sản xuất tại Mỹ và tình trạng kinh doanh đình trệ tại thị trường này.Năm nay, Hyundai đã hoàn công nhà máy sản xuất xe điện tại bang Georgia, Mỹ. Trong nửa đầu năm nay, nhà máy này đã xuất xưởng các dòng xe như Ioniq 5 (28.957 xe) và Ioniq 9 (4.187 xe). Trong năm ngoái, Kia cũng bắt đầu sản xuất xe điện tại Mỹ, và đã bán được 7.441 mẫu xe EV6 và 7.417 xe EV9 tại thị trường này trong năm nay.Cả Hyundai và Kia đều đang hết sức chật vật tại thị trường xe điện Mỹ, khiến nhu cầu nhập khẩu xe từ Hàn Quốc giảm mạnh.Theo dữ liệu từ công ty điều tra thị trường Wards Intelligence, tổng số xe điện mà Hyundai và Kia bán ra tại Mỹ trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 44.555 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, lượng xe điện bán ra tại thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm của Hyundai và Kia bị sụt giảm. Đáng chú ý là trong khi tổng doanh số xe điện tại Mỹ tăng 5,2%, Hyundai và Kia lại ghi nhận mức tăng trưởng âm.Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng triển vọng nửa cuối năm nay còn ảm đạm hơn. Nguyên nhân chính là do chính sách ưu đãi khấu trừ thuế khi mua ô tô điện sẽ kết thúc sớm vào cuối tháng 9 năm nay do "Đạo luật to đẹp" (One Big Beautiful Bill Act - OBBBA) của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi.Theo một báo cáo gần đây từ Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI), doanh số xe điện của Hyundai tại thị trường Mỹ có thể giảm tối đa 45.828 xe mỗi năm, tương đương doanh thu sụt giảm khoảng 1,95 tỷ USD. Một số ý kiến lo ngại nền tảng sản xuất xe điện trong nước, vốn tập trung vào hai hãng Hyundai và Kia, sẽ có thể bị suy yếu.