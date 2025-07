Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc vì những thiệt hại do mưa lũ

Photo : YONHAP News

Liên quan đến thiệt hại do mưa lớn tập trung trên toàn Hàn Quốc, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 22/7 đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Hàn Quốc vì những thiệt hại to lớn về người, tài sản do lũ lụt và sạt lở đất gần đây gây ra, bày tỏ hy vọng những người dân chịu ảnh hưởng được an toàn và khu vực bị thiệt hại sớm được phục hồi.Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh đêm ngày 21/7 đã gửi lời chia buồn đến những người đã thiệt mạng do mưa lớn, cũng như gửi lời an ủi chân thành đến gia quyến các nạn nhân và những người bị thương. Quan chức này cũng thể hiện sự tôn trọng sâu sắc tới những người đang nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả tại hiện trường. Đại sứ Trung Quốc còn bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực chung của Chính phủ và toàn xã hội Hàn Quốc, người dân ở những vùng bị thiệt hại sẽ sớm vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống, lao động bình thường.Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi vào ngày 21/7 cũng đã gửi thông điệp chia buồn và động viên.Đợt mưa lớn tập trung trên toàn Hàn Quốc từ ngày 16/7 vừa qua đã khiến 21 người thiệt mạng và 7 người mất tích.