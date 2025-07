Chính phủ Hàn Quốc chỉ định 6 địa phương là khu vực thảm hoạ đặc biệt do mưa lớn tập trung

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/7 đã chỉ định 6 huyện, thành phố gồm huyện Gapyeong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Seosan và huyện Yesan (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Damyang (tỉnh Nam Jeolla), huyện Sancheong và huyện Hapcheon (tỉnh Nam Gyeongsang) là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do mưa lớn tập trung.Ông Lee nhấn mạnh cần dốc toàn lực trong hỗ trợ hành chính để người dân tại những vùng bị ảnh hưởng sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày, cũng như chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công tác hành chính liên quan đến thiên tai.Chính quyền địa phương ở những nơi được chỉ định là khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được nhận thêm hỗ trợ ngân sách từ Nhà nước cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Người dân bị thiệt hại cũng nhận được các hỗ trợ như hoãn nộp thuế quốc gia, thuế địa phương và giảm phí dịch vụ công cộng.Tổng thống Lee một lần nữa nhấn mạnh về nguyên tắc khen thưởng và xử phạt đối với công nhân viên chức. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết sẽ cố gắng biểu dương những trường hợp điển hình tích cực trong công tác ứng phó với thiên tai và xử lý nghiêm khắc đối những người có hành vi không phù hợp.Phát biểu này của ông Lee là lời cảnh báo dành cho Thị trưởng thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi), khi quan chức này tham gia dã ngoại và uống rượu, ca hát trong thời điểm phải công tác khẩn cấp do mưa lớn tập trung. Tổng thống Lee cho rằng cần phải kiểm soát nghiêm khắc đối với những công chức hành động thiếu suy nghĩ, mải uống rượu ca hát hay không đưa ra đối sách để ứng phó với hậu quả thiên tai khắc nghiệt.Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã chỉ thị rà soát tình hình ứng phó với mưa lớn của các công nhân viên chức ở địa phương, bao gồm thành phố Guri và thành phố Sejong, nơi sau gần một ngày mới phát hiện một vụ mất tích do dòng nước lũ.Cuối cùng, Tổng thống Lee nhấn mạnh cần lập các đối sách căn bản cho công tác ứng phó với thiên tai như xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, ông Lee cũng lưu ý nắng nóng sẽ xuất hiện sau đợt mưa lớn này, yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó trước để người dân không phải chịu thiệt hại vì các bệnh liên quan đến nắng nóng và tình trạng giá cả leo thang.