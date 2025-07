Phim mới của đạo diễn Park Chan-wook được mời tranh giải Liên hoan phim Venice

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Liên hoan phim Venice (Ý) lần thứ 82 ngày 22/7 (giờ địa phương) công bố danh sách 21 phim tranh giải chính thức năm nay, trong đó có tác phẩm mới của đạo diễn gạo cội Hàn Quốc Park Chan-wook mang tên "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác").Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, một bộ phim Hàn Quốc được góp mặt ở hạng mục tranh giải chính tại Venice kể từ sau phim "Pieta" (tạm dịch là "Đức mẹ sầu bi") của cố đạo diễn Kim Ki-duk vào năm 2012.Đây là lần thứ hai đạo diễn Park Chan-wook được mời tranh giải tại Liên hoan phim Venice và cũng đánh dấu sự trở lại của ông sau 20 năm. Trước đó vào năm 2005, ông từng giành ba giải thưởng không chính thức tại liên hoan phim này với tác phẩm "Người đẹp báo thù" (Lady Vengeance). Năm 2004, đạo diễn Park cũng được mời tham dự ở hạng mục không cạnh tranh với bộ phim "Ba câu chuyện kinh dị" (Three... Extremes).Đạo diễn Park chia sẻ sau khi hoàn thành bộ phim và nhận được thư mời tranh giải từ ban tổ chức Liên hoan phim Venice, ông đã nghĩ rằng thật đúng đắn khi bản thân mình đã không từ bỏ tác phẩm này.Phim "No Other Choice" kể về nhân vật Man-soo, một nhân viên văn phòng từng có cuộc sống ổn định nhưng bất ngờ bị công ty sa thải, phải tìm đủ mọi cách để có được việc làm, chăm lo cho vợ mình là Mi-ri và hai đứa con.Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Park sau ba năm kể từ phim "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave, 2022). Tác phẩm mới lần này được phóng tác từ tiểu thuyết "The Ax" của nhà văn Mỹ Donald Westlake, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lee Byung-hun và Son Ye-jin.Cùng với Cannes và Berlin, Liên hoan phim Venice là một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới. 21 tác phẩm sẽ cạnh tranh từ ngày khai mạc 27/8 cho đến ngày bế mạc 6/9 để giành giải thưởng cao nhất "Sư tử vàng". Năm 2012, bộ phim "Pieta" đã làm nên lịch sử khi trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng cao quý này.