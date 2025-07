ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2025 xuống còn 0,8%

Photo : KBS News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 23/7 đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế châu Á tháng 7/2025, trong đó hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống còn 0,8%, giảm 0,7% so với dự báo hồi tháng 4. ADB thường công bố triển vọng kinh tế hằng năm vào tháng 4, sau đó công bố bản bổ sung vào tháng 7 và bản điều chỉnh vào tháng 9.Ngân hàng phát triển châu Á dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng chậm do đầu tư xây dựng giảm, xuất khẩu bị trì trệ và thị trường bất động sản ảm đạm. Tuy nhiên, việc tình hình chính trị được ổn định trở lại sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 6 vừa qua và chính sách tài khóa có thể sẽ góp phần phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong nước vào nửa cuối năm 2025.Ngân hàng này còn cảnh báo kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc có thể tiếp tục bị thu hẹp do Mỹ tăng thuế quan và những bất ổn trong thương mại. ADB cũng hạ 0,3% triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 xuống còn 1,6%. Nguyên nhân vẫn là do nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phải chịu ảnh hưởng từ bất ổn thương mại và việc Washington tăng thuế quan.Mặt khác, Ngân hàng phát triển châu Á cũng điều chỉnh giảm 1% đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Singapore và Thái Lan. Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ADB đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế tại khu vực này trong năm nay xuống còn 4,7%, giảm 0,2% so với dự báo trước đó.Ngân hàng này cho biết nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu bị thu hẹp vì Mỹ tăng thuế và tình hình thương mại toàn cầu còn bất ổn; xung đột tại khu vực Trung Đông gây gián đoạn trong vận tải hàng hải và làm tăng giá dầu; cũng như tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc.Ngoài ra, ADB đã giữ nguyên dự báo về tỷ lệ lạm phát tại Hàn Quốc trong năm nay và năm 2026 ở mức 1,9%.