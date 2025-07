Khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài tại Hàn Quốc gia tăng

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách di cư Hàn Quốc ngày 22/7 công bố báo cáo về thực trạng khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài qua số liệu thống kê và hàm ý chính sách.Dựa theo báo cáo "Tình hình cư trú của người nước ngoài tại địa phương" do Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố, tính đến tháng 11/2023, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trên 3 tháng là khoảng 2,46 triệu người, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê lần đầu vào năm 2006.Số khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài, tức các quận, huyện, thành phố có từ 10.000 người nước ngoài trở lên hoặc nơi có người nước ngoài chiếm trên 5% tổng dân số, cũng đã tăng từ 97 nơi vào năm 2022 lên 127 nơi trong năm 2023, tăng 31%. Theo đó, hơn một nửa trong tổng số 229 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thành phố trên toàn Hàn Quốc hiện đã trở thành khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài.Trong tổng số 65 khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài vào năm 2016, có đến 63% (41 nơi) là tại khu vực thủ đô, trong khi ngoài vùng thủ đô chỉ chiếm 37% (24 nơi). Số khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài tại khu vực thủ đô vào năm 2023 chỉ tăng nhẹ lên 48 nơi, trong khi ngoài khu vực thủ đô đã tăng vọt lên 79 nơi, tăng gấp hơn ba lần.Kết quả này đã phản ánh sự gia tăng số lượng người nước ngoài không chỉ ở các khu vực vốn đã có nhiều người ngoại quốc như vùng Chungcheong (gồm thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong) và vùng Gyeongsang (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan), mà còn lan rộng ra cả các địa phương khác ngoài khu vực thủ đô như vùng Jeolla (gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju).Xét theo từng khu vực, tỉnh Bắc Jeolla tăng mạnh từ một lên 10 nơi, tỉnh Nam Jeolla tăng từ hai lên 11 khu vực, còn tỉnh Nam Chungcheong từ 3 lên 13 nơi, và tỉnh Bắc Gyeongsang là từ 4 lên 12 khu vực.Tại tỉnh Gangwon và thành phố Daejeon, những nơi trước đây không có khu vực tập trung cư trú của người nước ngoài nào, hiện đã có lần lượt ba khu vực và một khu vực. Tuy nhiên, quy mô cư trú của người nước ngoài tại các khu vực thủ đô vẫn có phần vượt trội hơn. Số người nước ngoài trung bình tại một khu vực tập trung cư trú của người ngoại quốc ở vùng thủ đô là khoảng 27.538 người, cao gấp gần ba lần so với mức trung bình 9.391 người ở các khu vực ngoài thủ đô.