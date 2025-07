Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tăng 11 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/7 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 5/2025". Trong tháng 5, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 20.309 trẻ, tăng 741 trẻ (3,8%) so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục đà tăng 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái.Xu hướng này được phân tích là bởi dân số ngoài 30 tuổi, độ tuổi sinh sản chính, có sự gia tăng. Thêm vào đó là số cặp kết hôn cũng tăng kể từ sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt, cũng như sự thay đổi nhận thức về việc sinh con.Tổng tỷ suất sinh (TFR) (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,75 trẻ, tăng 0,02 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.Số cặp kết hôn trong tháng 5 đạt 21.761 cặp, tăng 4%, 14 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Xu hướng tăng số cặp kết hôn cho thấy số trẻ sơ sinh sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới.Trong tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 28.510 người tử vong, tương tự năm ngoái. Tuy nhiên, do số người tử vong vẫn nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 8.202 người.