Lãnh đạo Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác với Thụy Điển và Kazakhstan

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/7 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson kể từ sau khi nhậm chức.Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Thụy Điển bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ nối lại các cuộc giao lưu cấp cao và duy trì trao đổi chặt chẽ nhân dịp Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt. Đáp lại, Tổng thống Lee đã đề nghị tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương mà hai nước đã đạt được kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1959, lên một tầm cao mới trong tương lai.Ông Lee cũng đánh giá cao những đóng góp của Thụy Điển trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc với tư cách là nước thành viên Hội đồng Giám sát các nước trung lập (NNSC). Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc trong tương lai, thể hiện mong muốn sớm có buổi gặp mặt trực tiếp để thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.Lãnh đạo hai nước cũng cho rằng còn có nhiều tiềm năng trong hợp tác kinh tế nhằm mở rộng thương mại và đầu tư song phương, quyết định sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chuỗi cung ứng và văn hóa.Mặt khác, Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày cũng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Tổng thống Lee thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ năm 2009 với Kazakhstan, bày tỏ lòng cảm kích trước sự hỗ trợ tích cực của Tổng thống Tokayev trong việc hồi hương hài cốt Tướng quân Hong Beom-do của Hàn Quốc bất chấp nhiều điều kiện khó khăn.Về phần mình, ông Tokayev cũng đề nghị Seoul cùng nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ song phương cũng như quan hệ giữa Hàn Quốc và khu vực Trung Á, nhân dịp chính quyền Tổng thống Lee ra mắt. Lãnh đạo Kazakhstan còn gửi lời an ủi về những thiệt hại về người do đợt mưa lớn gần đây tại Hàn Quốc.Cuối cùng, hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ song phương trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư trong thời gian qua, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cơ sở hạ tầng và khoáng sản trọng tâm. Tổng thống Lee cũng đề nghị ông Tokayev quan tâm và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Kazakhstan nhằm thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.