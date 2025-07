GDP thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II/2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/7 công bố báo cáo sơ bộ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II/2025 của Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% so với quý trước, và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2024.Tiêu dùng tư nhân trong quý vừa qua tăng 0,5% nhờ sự gia tăng chi tiêu vào ô tô và các hoạt động giải trí, văn hóa. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 1,2%, chủ yếu do mở rộng chi trả trong bảo hiểm y tế. Ngược lại, đầu tư xây dựng giảm 1,5% do xây dựng tòa nhà và cơ sở hạ tầng giảm, còn đầu tư thiết bị giảm 1,5% là do đầu tư vào thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và tàu thuyền giảm.Kim ngạch xuất khẩu tăng 4,2% chủ yếu nhờ vào các mặt hàng như chíp bán dẫn và sản phẩm hóa dầu. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 3,8% do nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng như dầu thô và khí thiên nhiên tăng lên.Xét theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 2,7% nhờ sự tăng trưởng trong máy tính và thiết bị điện tử. Ngành dịch vụ tăng 0,6%, được thúc đẩy bởi sự hồi phục của lĩnh vực bất động sản và bán buôn bán lẻ. Tuy nhiên, ngành xây dựng và ngành điện-gas-nước lại lần lượt giảm 4,4% và 3,2%.Ngoài ra, Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế cũng tăng 1,3% so với quý trước khi điều kiện thương mại được cải thiện, ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội hơn so với mức tăng của GDP thực tế.